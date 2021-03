Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Anna Ascione e Sperenza Capasso contro gli ex?

Temptation Island non fa nascere o morire solo gli amori, ma permette anche alle persone che vivono insieme quei 21 giorni, di stringere legami di amicizia. Durante le scorse edizioni, Speranza Capasso ed Anna Ascione, entrambe campane, hanno avuto modo di continuare a frequentarsi e diventare amiche. In queste ore hanno annunciato una diretta, ma di cosa parleranno?

Temptation Island non è solo un programma per solidificare il legame tra le coppie, ma anche per far nascere tante amicizie; nell’edizione del 2020, condotta da Alessia Marcuzzi, è stata una delle più seguite, le coppie in gara erano le seguenti:

Serena Spena e Davide Varriale;

e Alberto Maritato e Speranza Capasso;

e Antonio Giungo e Nadia Chahar;

e Sofia Nesci e Amedeo Bianconi;

e Gennaro Mauro e Anna Ascione ;

e Nello Sorrentino e Carlotta Dell’isola;

e Salvo Santarsiero e Francesca Merra;

Durante l’edizione del 2020 sono nati degli splendidi rapporti tra i concorrenti, infatti quando Speranza Capasso è stata presa di sorpresa per la proposta di matrimonio di Alberto, erano presenti Anna Ascione, Francesca Merra e Annamaria Laino.

Anna e Speranza sono molto amiche e, nelle ultime ore, hanno addirittura annunciato una diretta insieme per rispondere a domande frequenti. Di cosa tratterà questa diretta?

Speranza e Anna contro gli ex?

Le due influencers, recentemente, sono state vittime di vicende legate alla loro vita sentimentale; da un lato Anna Ascione ha avuto diversi problemi con il suo ex Gennaro Mauro, mentre Speranza pare essere nuovamente in crisi con il suo Alberto.

Anna e Speranza, incontrantesi nelle scorse ore per un caffè nello studio fotografico di Giuseppe Annunziata, nuovo amore di Anna, hanno detto: “Faremo una bella diretta insieme per rispondere alle domande che ci fate sempre!”.

A cosa si riferiscono le due amiche? In molti stanno ipotizzando che si tratti dei problemi amorosi che entrambe hanno avuto e che stanno ancora vivendo. Anna potrebbe togliersi qualche “sassolino” dalla scarpa contro il suo ex, mentre Speranza potrebbe chiarire la sua situazione con Alberto. Nessuna data ancora per questa diretta ma siamo sicuri che in molti la stiano attendendo con ansia.