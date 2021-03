«Stazione Termini»: 500 ritratti dell’umanità in transito

Dal 2009 scatta fotografie di ogni tipo di personaggio che incontra nella stazione più grande di Roma. Un crocevia dove ogni giorno passano migliaia di persone (150 milioni in un anno), e che per alcune è diventata una sorta di rifugio. Nel corso di questi dieci anni di ricerca, Niccolò Berretta, classe 1983, ha scattato oltre 500 ritratti di passanti, turisti, pendolari e homeless. Dietro a ogni persona che ha accettato di essere ritratta, altre dieci hanno detto di no. Non è difficile calcolare l’enorme mole di individui che nel corso di undici anni hanno incrociato la strada del fotografo.

Niccolò Berretta, Stazione Termini Lookbook 2009-2021, Edizioni Drago.

Nel 2009, quando ha iniziato questo progetto, Berretta era alla ricerca della propria strada. Lo spiega lui stesso in un’intervista rilasciata per il sito della casa editrice Drago, la stessa che ha scelto di pubblicare il suo progetto all’interno del libro “Stazione Termini Lookbook 2009-2021”, disponibile a partire dal 4 marzo. “Quello che mi colpisce dopo tutto questo tempo – spiega Berretta nell’intervista – è che ogni volta che torno a Termini ho la stessa sensazione: trovarmi in mezzo a un fiume di gente, concentrandomi per trovare i personaggi che sembrano interessanti, lasciando andare gli altri. Passare un pomeriggio a Termini con un paio di birre seguendo la gente è come giocare a un gioco”.

Quando ha iniziato a scattare aveva 23 anni e studiava al Dams di Roma Tre. A colpirlo è stata soprattutto la serie “People of the 20th Century” di August Sander. L’ispirazione a raccontare queste storie attraverso le immagini è arrivata dopo un periodo trascorso a fare volontariato alla Caritas, ma nei suoi scatti non sono fatti per ispirare pietà: nelle 500 fotografie presenti nel libro, c’è il ritratto di un’umanità in transito.

E la sua passione per la naturalezza e il non posato sono diventate la cifra stilistica della campagna pubblicitaria di RED Valentino Primavera /Estate ’21, scattata nel quartiere Esquilino. Uno statement fotografico senza spazio per artifici e schemi premeditati, guidato da un’estetica schietta, spontanea e non convenzionale. Dalla campagna è tratto uno degli scatti scelti per una delle copertine del libro fotografico.

La campagna SS’21 di RED Valentino scattata da Niccolò Berretta. Courtesy of RED Valentino