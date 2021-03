Sanremo 2021, Ornella Vanoni battuta al veleno a Fiorello che rimane di ghiaccio “Ma tu canti? ..”

Spread the love











Nella serata finale del Festival di Sanremo, Ornella Vanoni è stata una delle protagoniste principali. La cantante Milanese icona della musica italiana, è stata la super ospite di questa serata finale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Alla veneranda età di 86 anni, Ornella ha interpretato un Medley delle sue canzoni più belle e soprattutto più popolari di sempre. Poi ha anche cantato il nuovo singolo presentato insieme a Francesco Gabbani. Ovviamente, come ormai ci ha abituati da un po’ di tempo, Ornella è stata protagonista di un siparietto molto simpatico messo in scena con Amadeus e soprattutto con Fiorello, anche se del tutto inaspettato. Sembra che ad un certo punto, la cantante abbia lanciato una vera e propria frecciatina nei confronti dello showman. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo, Ornella Vanoni super ospite della serata finale

L’icona della musica italiana ha sceso le scale dell’Ariston accompagnata al braccio da Fiorello ed anche da Amadeus. Prima della sua esibizione, Ornella Vanoni ha voluto lanciare un messaggio ai telespettatori a casa, raccontando anche le tue emozioni. “Il pubblico non c’è, ma l’emozione è uguale“, avrebbe detto Ornella, come a voler in qualche modo spegnere la polemica sul fatto che questa edizione del Festival “ha toppato”, innanzitutto per la mancanza del pubblico. Poi però la cantante e sembra aver voluto punzecchiare Fiorello, con una battuta del tutto inaspettata che ha lasciato di stucco lo stesso Showman ed anche il direttore artistico Amadeus.

La cantante punzecchia Fiorello

Prima dell’esibizione, Ornella pare che si sia una rivolta a Fiorello dicendo «Ma tu canti?». Lui, con il sorriso le avrebbe risposto di sì ed a quel punto la Vanoni avrebbe lanciato la sua frecciatina. «Ormai fanno cantare proprio tutti. E noi (cantanti, ndr) chi siamo?», avrebbe detto la Vanoni. Fiorello ovviamente non è restato a guardare ed avrebbe risposto per le rime. «Dici perché faccio concorrenza…», ha risposto il mattatore siciliano. “Ma la tua passione è cantare? È un festival di musica, se canti anche tu non va bene, noi chi siamo?”.

Amadeus rompe l’imbarazzo e invita la Vanoni ad esibirsi

A quel punto, il direttore artistico nonché conduttore del festival ovvero Amadeus, avrebbe tentato di superare questo momento di grande imbarazzo, invitando la Vanoni ad esibirsi. Ovviamente questo siparietto del tutto inaspettato, soprattutto per Amadeus e Fiorello, non è passato inosservato ai telespettatori a casa, che hanno commentato l’accaduto sui social network. “Seguiteci in questo momento così importante che dovrebbe rallegrare questo momento così difficile che non sembra avere fine. E’ molto importante aver fatto questa serata comunque”. Questo l’appello della Vanoni prima di lasciare il palco.

