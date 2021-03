Sanremo 2021, nessun dubbio sul vincitore: trionferà proprio lui

Orchestra, giuria demoscopica e bookmakers sono tutti d’accordo sul vincitore di Sanremo 2021: sarà così?

Al termine della quarta serata di Sanremo 2021, è stata stilata una prima classifica generale:

All’unisono, Ermal Meta sembra essere il favorito di questa 71° edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia, anche quest’anno il cantante italoalbanese si trova di fronte ad una grande competizione con validissimi concorrenti.

Ciononostante, dopo la sorprendete classifica della sala stampa di ieri, i bookmakers si son visti costretti ad abbassare alcune quote.

La classifica della sala stampa



Willie Peyote è la sorprendente scoperta di Sanremo 2021 con Mai dire mai (La Locura) arrivando secondo in tutte le classifiche delle 4 serate del Festival.

Sanremo 2021, il podio più quotato

Subito dopo Ermal Meta e Willie Peyote ci sono Annalisa con la sua canzone ‘Dieci’ che ha perso quota da 5.00 sale a 7.50, così come Maneskin e Colapesce e Di Martino che si avvicinano sempre più al terzo posto. Ciononostante, il web non mente ed i social mettono alla luce dei fatti ciò che appare evidente: Fedez e Francesca Michielin hanno dalla loro la più grande influencer italiana, Chiara Ferragni, che sono giorni che chiede il televoto per il duo. Non è esclusa una sorpresa del voto del pubblico da casa che potrebbe stravolgere questo Sanremo 2021.

Ormai troppo lontane le possibilità di vittoria di Aiello, Bugo e Random che sono quelli meno quotati.