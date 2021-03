per-chi-tifava-sonia-bruganelli-a-sanremo?

Spread the love

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha seguito con passione tutte le serate del Festival di Sanremo; come donna di spettacolo non poteva non capire cosa stesse accadendo su quel palco ma, trovando riscontro sicuramente in gran parte del pubblico, i suoi elogi pubblici sono andati alla sola e inimitabile Ornella Vanoni.

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e, allo stesso tempo, anche spalla destra di tutte le produzioni televisive del marito; in questi giorni, la donna si trova con tutta la famiglia e alcuni amici in un bellissimo resort, dove però non ha potuto fare a meno di seguire Sanremo.

Come molti italiani, si è trovata spiazzata dalla bellezza e l’eleganza di Ornella Vanoni che, ad 87 anni, riesce ancora ad incantare ed emozionare il suo pubblico. La Brugnelli ha deciso di commentare pubblicamente, con una serie di stories, il talento della Vanoni.

“Brava, grandissima!”, così si è espressa Sonia nei confronti di un’artista che ha lasciato tutti in silenzio durante la sua esibizione.

Chi ha tifato Sonia Brugnelli a Sanremo?

Sonia Bruganelli, la cui situazione sentimentale con il suo Paolo Bonolis non è ancora molto chiara, né felice, ha goduto di questi giorni di relax insieme alla sua famiglia. Criticata molto spesso per l’ostentazione della ricchezza e del lusso, la donna ha deciso di seguire appassionatamente il Festival anche se non si trovava a casa sua.

Nelle cinque serata della kermesse la donna ha condiviso solo spezzoni di ospiti, oltre ad Ornella Vanoni, anche un video ripreso con il cellulare, poi postato sul profilo Instagram, per i Negramaro e il loro omaggio a Lucio Dalla nella serata del 4 marzo.

In un commento le viene chiesto cosa ne pensi anche dei Maneskin e di Manuel Agnelli, duetto eseguito nella serata delle Cover, Sonia risponde con molto entusiasmo “Loro li amo!”; sarà d’accordo quindi la moglie di Bonolis con la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo, nonostante non si sia espressa pubblicamente su nessuno in particolare.