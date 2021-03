milly-carlucci-e-i-grandi-premi-vinti:-l’orgoglio-di-una-donna

Milly Carlucci si dimostra molto orgogliosa del risultato ottenuto e non può che fare le sue congratulazioni: “Come due grandi atlete”

Milly Carlucci (Gettyimages)

Milly Carlucci di recente è stata protagonista del nuovissimo programma “Il cantante mascherato” che ha visto uscire vincitore Red Canzian. Questo nuovo format è stato da subito al centro dell’attenzione non solo dagli spettatori, ma anche dalla concorrenza.

In particolare è stato Alfonso Signorini ad alimentare questa diatriba, sparlando della Rai. “Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete… che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti”.

Queste le parole del conduttore durante la puntata di Casa Chi in onda sull’account Instagram del settimanale. Milly Carlucci non ha atteso molto prima di replicare alle insinuazioni di Alfonso Signorini.

“La Tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso andavamo in onda di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto ragionamenti, è stata la concorrenza. L’anno scorso il Gf Vip non andava in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.

Oggi però il programma è concluso e la Carlucci si può concentrare sulle sue due campionesse, che d recente l’hanno resa molto orgogliosa.

Leggi qui -> Sanremo 2021: Bugo c’è, tra i palloncini da sgonfiare e gli omaggi a Mina

Leggi qui -> Sanremo 2021, giorno 4: Gaudiano porta a casa la vittoria

Milly Carlucci è fiera delle medaglie

I nostri cari amici a quattro zampe ci riempiono la vita di gioia e amore, ma spesso danno anche tanti problemi. Nonostante questo però come possiamo non volergli bene? Capita però che ci diano anche tante soddisfazioni.

Un esempio può essere quando il feeling tra cane e padrone porta i primi ad apprendere i comandi ed i segnali dell’altro. Ecco che allora nella testa dei loro padroni viene l’idea di farli competere nelle gare canine.

Questo è quello che ha fatto Milly ed i suoi cuccioli l’hanno riempita d’orgoglio. “Nina e Maggie sul podio, fiere della medaglia come due grandi atlete!!!”

Lo scatto poi è divertentissimo. Le due cagnoline posano con uno sguardo molto fiero sul gradino più alto del podo, con al collo la tanto ambita medaglia.