la-casa-di-serge-gainsbourg-diventa-un-museo

Qualche giorno fa, in occasione dell’anniversario della morte dell’artista, Charlotte Gainsbourg ha annunciato l’apertura al pubblico della casa dove Serge Gainsbourg ha vissuto e lavorato dal 1968 fino alla sua morte nel 1991.

Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Negli ultimi trent’anni, la facciata, identificabile dai suoi numerosi graffiti, è diventata un luogo di pellegrinaggio, un indirizzo mitico per i fan e i curiosi di tutto il mondo. A partire dal prossimo autunno, sarà ora possibile aprire le porte di questo tempio, che è rimasto com’era, compreso il disordine, nonostante gli anni. «Questa è la mia casa. Non so cosa sia: un salotto, una sala da musica, un bordello, un museo?», spiegò il cantautore nel 1979. Si chiamerà Maison Gainsbourg e sarà un piccolo museo che accoglierà i visitatori desiderosi di scoprire questo universo singolare (su prenotazione e in piccoli gruppi).

Per maggiori informazioni: www.maisongainsbourg.fr

Photo by Jerome Prebois/Kipa/Sygma via Getty Images

Articolo originale pubblicato su AD France