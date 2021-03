il-segreto,-anticipazioni-oggi-7-marzo:-rosa-contro-marta

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 7 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 15.30? Istigata da donna Begona, che la invita a eliminare tutto ciò che le impedisce di essere felice, Rosa minaccia Marta. Anche tra i due cognati, Alfonso e Ramon, è guerra.

Adolfo e Ramon arrivano a fare a pugni per via della tensione che si è creata da quando Ramon ha scoperto che il figlio che aspetta Marta, non è suo, ma di Adolfo.

Vengono fermati dalle mogli e da Manuela e poi ripresi da don Ignacio che cerca spiegazioni. Nessuno, però, rivela niente.

Urrutia torna libero grazie all’amnistia concessa dal governo repubblicano. Rivedendo don Ignacio, mette subito in chiaro che i loro percorsi, da ora, si divideranno per sempre.

Francisca accetta di far visitare Raimundo dal Dottor Clemente, che però consiglia altri controlli specialistici.

Il Capitan Huertas è impegnato nelle ricerche di Maqueda, che da quando ha parlato con Jean Pierre, l’amante di donna Isabel, risulta scomparso. Gli Arcangeli programmano un attacco ancora più eclatante di quello de La Puebla.

Donna Begona, tentando di consolare Rosa, le dice che è ora che faccia di tutto per riprendere in mano le redini della sua vita.

Se da una parte impone alla famiglia di mantenere una facciata di surreale unione e serenità, dall’altra Begona istiga Rosa, già instabile di suo, dicendole che dovrebbe eliminare ogni ostacolo o persona che le impedisce di essere felice.

Rosa sembra voler seguire il consiglio materno alla lettera e minaccia Marta. Ramon è sempre più cupo e freddo, oltre che violento con Marta, ma ancora nessuno confessa quale sia il vero motivo che ha scatenato questa situazione.

Onesimo, convinto di poter aiutare don Raimundo con le sue doti da psichiatra, convince donna Francisca a permettergli di fare una diagnosi. E crea scompiglio nell’emporio, stavolta portando delle api che intende allevare proprio nel negozio.

Hipolito, dopo le pressanti richieste di Dolores, cede e decide di recarsi alla Punta del Descalabro, dove cresce un fiore miracoloso che dovrebbe guarire la nipotina Belen, tormentata dalle coliche ormai da giorni.

