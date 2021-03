francesca-michielin-e-il-fondoschiena-in-primo-piano.-niente-man

Francesca Michielin strizza l’occhio ai follower di Instagram e mostra un fondoschiena top. E Fedez dove è?

Per la cantante veneta, Francesca Michielin è stato davvero un Sanremo 2021 ricco di emozioni infinite. Ieri sera si è conclusa la splendida e invitante cavalcata che ha portato il pubblico a conoscere il nome del vincitore della 71esima edizione.

Alle 02:00 passate, Amadeus comunica che il primo premio di un Sanremo così particolare e diverso da tutti gli altri, segnato dall’assenza del pubblico sono i Maneskin. Il conduttore ravennate, Amadeus ha comunicato durante uno scambio di abbracci intensi tra i membri del gruppo vincitore, “questo Sanremo ci ha insegnati che da oggi l’Italia è un pò più rock”.

Probabilmente non la penseranno così gli oltre 790 mila follower di Instagram di Francesca, in coppia con Fedez, classificatasi al secondo posto con più di un “pizzico” di rammarico. Ma torniamo un attimo indietro di qualche ora e vediamo come la ex cantante della kermesse del 2014 con il brano in singolo di “Magnifico” incitava i suoi a votarli per la vittoria finale

LEGGI ANCHE —–> Sara Croce, come mamma l’ha fatta: “Senza nulla sono così” – FOTO

Francesca Michielin, il messaggio adrenalinico e un “panorama” da stropicciarsi gli occhi

LEGGI ANCHE —–> Veronica Gentili mostra una silhouette da urlo: quel tubino nero, che curve – FOTO

Tra i cantanti più rappresentativi di Sanremo 2021 non poteva certamente mancare lei, Francesca Michielin. La cantante veneta faceva coppia fissa con il marito di Chiara Ferragni, Federico Lucia, in arte Fedez.

Tra i due vi si era creato un affiatamento senza precedenti, che li ha portati a scalare inaspettatamente la classifica, ogni serata. Dai perenni oscillamenti tra l’undicesimo e il dodicesimo posto, Francesca e Fedez, autori del brano “Chiamami Per Nome” hanno conquistato il secondo gradino del podio finale.

Il merito è certamente il loro, anche se alla base vi era il sostegno della Michielin in prima persona e di Chiara Ferragni da casa, che cercava di avvalersi dei numerosissimi fan di Instagram.

In uno di questi momenti, che precedevano la cerimonia di proclamazione del vincitore di Sanremo, Francesca Michielin ha pubblicato su Instagram, una foto davvero attraente, con tanto di didascalia di incitamento.

L’ex cantante de “Magnifico” ha sfoggiato quel look hair style super short che l’ha accompagnata per tutta la kermesse musicale. Da sottolineare il pantalone rialzato, tipico degli anni ’90 e un fondoschiena da urlo che sembra prendere sempre più forma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nn c’è nessun “Fedez” accanto a lei, ma la compagnia dei fan e l’incoraggiamento a votarli per la vittoria finale, di certo non possono essere un rimpianto per Francesca che ce l’ha messa davvero tutta, con quella positività e una generosità, da sempre la specialità del suo repertorio