festival-di-sanremo-2021,-gli-esorcisti-si-scagliano-contro-achille-lauro

Nonostante il Festival di Sanremo 2021 sia ormai passato, si intravedono gli strascichi della polemica che riguardano uno dei personaggi più controversi della kermesse canora, Achille Lauro.

In particolare, a scagliare i suoi strali contro il cantante è l’Aie, acronimo di Associazione italiana esorcisti, che accusa un vero e proprio vilipendio perpetrato da Achille Lauro ai danni della fede cattolica a causa dei simboli cristiani portati sul palco in maniera dissacrante.

Ecco le parole degli esorcisti contro i quadri di Lauro portati sul palco del Festival di Sanremo:

“Mentre l’umanità sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a causa della pandemia, sul palco dell’Ariston si è raggiunto un livello di dissacrazione, di blasfemia e di vilipendio della fede cattolica davvero inaccettabile. Esibizioni che hanno leso la sensibilità e il credo di milioni di italiani e dei fedeli di tutto il mondo. […]

Si è trattato di una vera e propria escalation, dalla trasgressione estrema all’estremismo del ‘godimento’, il tutto veicolato da immagini, simboli e testi dove al sacro, e addirittura ad un ‘finto sentimento religioso’, si mischia il demoniaco. Il tutto con travestimenti dissacranti, scimmiottando contenuti, tra i più sacri della fede Cattolica; dalla corona di spine di Cristo, al suo Sacro Cuore, alla stessa Vergine Maria, poi diffuse e pubblicate sulle copertine delle più svariate riviste divulgative di mezzo mondo. […]

Una modalità che non fa mistero del suo obbiettivo di offendere, ferire e oltraggiare volutamente il sentimento religioso di chi vive la sua fede senza ricorrere a strategie di odio e di offesa nel difenderla. Una modalità meschina, cinica, e crudele di strumentalizzare la fede cristiana con i suoi contenuti universali per fare spettacolo, ottenere successo, e sbancare in denaro. Il tutto su un palcoscenico nazional popolare, attraverso un canale televisivo pubblico, mantenuto con le tasse dei cittadini e tra questi non pochi credenti. Non è libertà di opinione, quella che ferisce la coscienza altrui, fatta con meditata consapevolezza ed efferata determinazione.”