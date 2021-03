Damiano dei Maneskin e la sua presenta fidanzata Victoria, la bassista: La verità dov’è?

I Maneskin hanno vinto il ‘Festival di Sanremo’, trascinati dalla personalità del frontman Damiano. C’è un gossip particolare che riguarda proprio la band.

Maneskin (Gettyimages)

Una vittoria che da un lato ha sorpreso tanti, ma che allo stesso tempo ha provocato la reazione positiva sui social di tanti appassionati del ‘Festival di Sanremo’. Sul palco dell’Ariston hanno avuto la meglio i Maneskin, vincitori di questa 71esima edizione della rassegna canora. Un successo, come detto, che fino a poche ore prima dell’epilogo non sembra cosi scontato.

Dopo aver visto per divere serate il buon Ermal Meta in cima alla classifica dei big, alla fine lo stesso cantante italo-albanese si è visto ritrovarsi nella finalissima con i Maneskin e la coppia Fedez-Francesca Michelin, quest’ultima addirittura al 17esimo posto della classifica provvisoria prima della serata finale. Potere del televoto, insomma, che ha visto Ermal raggiunto da due compagini con fanbase molto importanti.

Al netto del televoto, però, la canzone dei Maneskin ha convinto tutti, di fatto conquistato il premio con la legittima sensazione di aver portato qualcosa di nuovo a Sanremo. Il rock, quello che molti davano ormai per superato, ha fatto nuovamente capolino, anche se in una forma rivisitata proprio dal gruppo arrivato secondo, tra le altre cose, anche nell’undicesima dedizione di ‘X-Factor’, dietro Lorenzo Licitra.

Ma chi sono i ragazzi che compongono la band? Damiano David, Victoria De Angelis (bassista), Thomas Raggi (il chitarrista) ed Ethan Torchio (batterista) sono i tre protagonisti dei Maneskin, che si sono uniti in quel di Roma nel 2015. Da lì una galoppata straordinaria, che li ha portata sul tetto della musica italiana.

Damiano, frontman e sex symbol

A catturare l’attenzione con una voce straordinariamente graffiante ed incisiva, è senza dubbio il frontman del gruppo, Damiano. Leader indiscusso, ma anche un vero e proprio sex symbol per i tanti giovani che seguono il gruppo ormai da diversi anni.

In molti, come sempre accade, speculano e si chiedono cosa si nasconda dietro la vita privata del cantante. C’è chi, nel corso del tempo, ha anche ipotizzato una storia d’amore all’interno della stessa band.

LEGGI QUI>>> Sanremo 2021, la finale: il rock dei Maneskin travolge l’Ariston

LEGGI QUI>>> Sanremo e la classifica a rischio: il Codacons si mette in mezzo

Damiano e la bassista Victoria, stanno insieme?

In molti vorrebbero sapere a chi è legato il cuore di Damian. In un’intervista del 2017 a Diva e donna, in frontman si era espresso cosi riguardo un suo possibile coinvolgimento emotivo: “Le donne? Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single”. Dichiarazione arrivata, tra l’altro in seguito alla fine della la storia con la sua fidanzata Lucrezia Petracca, lontana dal mondo dello spettacolo.

E cosi le voci su una sua relazione con la bassista, Victoria De Angelis, sono vere? I due hanno sempre negato, ma i fan si appellano in particolare ad alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Damiano ai microfoni della Iene: “Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa”. Chissà, i fan sognano una rivelazione.