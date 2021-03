“cut-a-rug-a-round-square”:-jessica-stockholder-alle-ogr-di-torino

Una curatrice d’eccezione, Jessica Stockholder, per una mostra collettiva che esplora e indaga il ruolo della pittura contemporanea, espandendone i limiti in un dialogo costante tra i diversi media ed esaltandone le potenzialità rappresentative. Allestita all’interno del Binario 1 delle OGR Cult di Torino, area delle OGR dedicata all’arte e alla cultura, “Cut a rug a round square”, nuova commissione site specific aperta al pubblico fino al 30 aprile, propone un unico allestimento ricco di intrecci e connessioni, con opere provenienti da due importanti collezioni: la Collezione d’Arte Contemporanea “la Caixa” di Barcellona, una delle più prestigiose collezioni di origine bancaria, e quella della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, le cui opere sono in comodato permanente presso Gam-Galleria d’arte Moderna e Castello di Rivoli, Museo d’arte contemporanea.

Cut a rug a round square curated by Jessica Stockholder, 2021. Installation view at OGR Torino. Photo Andrea Rossetti for OGR. Courtesy OGR Torino

«Oltre a dipinti convenzionali, la mostra include molte opere che fanno uso di tropi pittorici e oggetti che, a seconda di come si definisce il genere, possono essere considerati o meno come dipinti» spiega Jessica Stockholder. «Come accade spesso nella vita, le categorie che usiamo per classificare le opere d’arte sono spesso utili astrazioni applicabili a particolari aspetti, ma non sono sufficienti per affrontare le complessità di tutte le opere d’arte». Da Directions di Vito Acconci, fotografia che raffigura un uomo con braccia e gambe divaricate a evocare l’Uomo Vitruviano, a Combustion di Aurelio Amendola, scatti che ritraggono Alberto Burri mentre fonde la plastica con una torcia; dall’installazione Bonded Eternmale di Monica Bonvicini a 9 to 5, dipinto di Edward Ruscha che riproduce il ciclo temporale di una giornata di lavoro all’interno di un claustrofobico rettangolo, o Undercurrent (Red) di Mona Hatoum, dove la superficie del pavimento funge da supporto pittorico per un grande tappeto di cavi elettrici. A questi si aggiungono i lavori di Marlene Dumas, Richard Tuttle, Tracey Emin, Diego Perrone e Jessica Stockholder, esposti in un display disegnato dall’artista stessa, che trasforma la mostra in una nuova opera d’arte, una grande installazione ambientale che si ispira a Dogville di Lars Von Trier e riprende, in forma esperienziale, la riflessione dello scontro tra il cerchio e il quadrato come immagine dello scontro produttivo tra razionalità e fantasia, ordine e caos, corpo e idea.