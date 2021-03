La coscia di coniglio a bassa temperatura con cavolini di Bruxelles è un secondo piatto squisito da portare in tavola anche nei giorni di festa.

La cottura sottovuoto, molto usata nei ristoranti, permette di cuocere gli alimenti mantenendo tutti i succhi all’interno e ottenendo, soprattutto nel caso della carne, delle consistenze estremamente morbide e burrose.

Il procedimento può sembrare elaborato, ma con una delle macchine che ora si vendono per il consumo domestico, non lo è affatto: praticamente basta imbustare, impostare la temperatura e attendere. La cottura sottovuoto prevede non solo l’uso di buste alimentari per il sottovuoto ma anche di uno strumento che mantenga l’acqua di cottura a una temperatura costante. L’unica accortezza da tenere è quella di disossare la carne, qualora si usi carne con piccole ossa che possono essere appuntite e rompere il sacchetto.

Alla base di questo piatto c’è una crema di carote che rende il piatto coloratissimo e molto saporito. Il contorno a base di cavoletti di Bruxelles è ovviamente opzionale, e può essere sostituito da qualsiasi verdura di stagione.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 Cosce di coniglio

1 Limone biologico

200 g Cavoletti Di Bruxelles

1 cucchiaino Sale Fino

1 cucchiaino Pepe Nero

1 cucchiaino Zenzero in polvere

1 cucchiaino Aglio granulare

3 Carote

Preparazione

Per preparare la ricetta della coscia di coniglio a bassa temperatura con cavolini di Bruxelles, pulite i cavolini di Bruxelles, pesate sulla bilancia 100 g e inseriteli in due sacchetti per sottovuoto adatti alla cottura.

Usate la macchina per sottovuoto per eliminare l’aria e chiudere ermeticamente.

Fissate il gancio del termocircolatore alla pentola, impostate la temperatura ad 80°C e il tempo a 15 minuti e azionate il sottovuoto.



L’apparecchio emetterà un suono per indicare che l’acqua è calda, a questo punto introducete i sacchetti con i cavoletti di Bruxelles e cuocete.

Condite la carne con un po’ di sale fino, pepe nero, un pizzico di zenzero in polvere e anche un po’ di aglio granulare.



Tagliate a metà il limone e irrorate la carne e mettete una fettina di limone sopra ogni coscia.

Inserite in due sacchetti adatti per la cottura e azionate la macchina per il sottovuoto.



Impostate la temperatura del termocircolatore a 65° e il tempo di cottura a 30 minuti. Azionate e quando l’acqua avrà raggiunto la temperatura giusta e l’apparecchio suonerà avvisandovi, inserite i due sacchetti e lasciate cuocere.

Cuocete le carote, facendole bollire in acqua leggermente salata, quando saranno tenere, scolatele e frullatele.



Versate un po’ di crema di carote, aggiungete la coscia di coniglio e mettete accanto i Cavolini di Bruxelles, servite.