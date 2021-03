coronavirus-nel-mondo.-israele-riapre-bar,-ristoranti,-scuole-e-attrazioni-turistiche

La pandemia ha ucciso almeno 2,57 milioni di persone in tutto il mondo, secondo un rapporto stabilito venerdì da Afp da fonti ufficiali. Gli Stati Uniti sono il paese più in lutto con 520.356 morti. Seguono Brasile (260.970), Messico (188.866), India (157.548) e Regno Unito (124.025). I contagiati totali da coronavirus sono più di 116 milioni nel mondo. il Brasile è il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di Covid-19 in 24 ore ma mancano i dati degli Usa. Al secondo posto l’Italia seguita dalla Francia. È quanto emerge dai dati dell’Oms aggiornati al 6 marzo

Israele riapre oggi, ridotte le restrizioni

A partire da oggi, come stabilito dal governo a tarda sera di ieri, gran parte delle attività economiche, inclusi ristoranti, caffè, scuole (in alcune aree a bassa tasso di infezione), eventi culturali, attrazioni turistiche e ristorazione negli hotel, saranno di nuovo in funzione. Anche l’aeroporto Ben Gurion attuerà una parziale riapertura consentendo dalle prossime ore – senza alcuna autorizzazione necessaria da parte delle autorità – il rientro di 3mila israeliani al giorno e la quarantena per i non immunizzati in casa. Con quasi 5 milioni di israeliani vaccinati almeno con una dose (3.800mila anche con la seconda) e un numero di casi sotto controllo, le restrizioni sono state allentate. Elemento decisivo è il Green Pass (doppia immunizzazione o guarigione dal virus) che consente ai possessori di accedere ad un maggior numero di servizi rispetto a chi ancora lo deve ottenere come pranzare al chiuso in un ristorante o partecipare a un evento. Le autorità sanitarie tuttavia non hanno escluso per la festa della Pasqua ebraica (fine marzo) nuove restrizioni.

Francia, lockdown per 4 weekend nel Pas de Calais. Parigi chiude il lungosenna

Sarà in vigore per quattro weekend, un lockdown nel dipartimento Pas de Calais per arginare l’aumento del contagio da coronavirus. Intanto una “vaccinazione di massa” è stata lanciata per tutto il fine settimana a Parigi e nella regione parigina, perché “il tempo stringe” nella corsa contro la diffusione della pandemia, ha detto sabato il prefetto della polizia di Parigi, Didier Lallement, sperando che “50mila o più persone “siano vaccinate entro questa sera. Mentre la capitale e la sua regione sono tra le zone in cui il virus circola più attivamente in Francia, la polizia ha evacuato le banchine della Senna dove il sole ha attirato molti parigini che spesso non rispettavano il distanziamento.

Germania, si dimette un deputato della Cdu coinvolto nel business delle mascherine

Nikolas Loebel, deputato della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha annunciato questa mattina le sue dimissioni, dopo che è emerso che la sua azienda ha incassato centinaia di migliaia di euro su alcune forniture di mascherine. Loebel non si ripresenterà alle elezioni per il Bundestag. Il deputato ha anche annunciato l’immediata uscita dal gruppo parlamentare della Cdu. Loebel venerdì aveva confermato che la sua azienda aveva incassati circa 250mila euro per un ruolo di mediazione nella stipula di contratti per la fornitura di mascherine tra due aziende private di Mannheim e Heidelberg e il land del Baden-Wuerttemberg. “MI assumo la responsabilità delle mie azioni e ne traggo le necessarie conseguenze politiche”, ha detto il 34enne deputato.

Giappone, stato di emergenza prorogato di due settimane a Tokyo

Il Giappone prolungherà di due settimane lo stato di emergenza in corso nell’area metropolitana di Tokyo, meno di cinque mesi prima dell’apertura dei Giochi Olimpici in programma nella capitale giapponese.

Cina: “No al nazionalismo dei vaccini e alle possibili politicizzazioni”

La Cina si oppone al “nazionalismo dei vaccini” contro il Covid-19 e a ogni tentativo di “politicizzare” la questione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. “Dobbiamo fare in modo che tutti nel mondo abbiano accesso al vaccino”, ha detto, sottolineando che la Cina vuole una “equa distribuzione dei vaccini”, ha detto. La Cina, ha scandito il ministro degli Esteri di Pechino, “si oppone al nazionalismo dei vaccini o a ogni tentativo di politicizzare la cooperazione sui vaccini”.

Primi casi in Nuova Caledonia. Confinamento per due settimane

Il remoto territorio nel Pacifico della Nuova Caledonia, uno dei pochi luoghi al mondo ad aver finora evitato il Covid-19, enrtrerà in un severo lockdown dopo aver registrato nove casi. Lo hanno annunciato i funzionari locali. L’epidemia nell’arcipelago francese è stata rilevata dopo che un dirigente scolastico si è sentito male sulle isole Wallis e Futuna, due isole vulcaniche del territorio francese nel Pacifico, spingendo le autorità a fare uno screening in cerca di altri casi. “Secondo le prime indicazioni, il paziente ha sviluppato sintomi a metà febbraio e potrebbe aver contagiato altre persone a Wallis e Futuna a partire dalla fine di gennaio”, ha detto ai giornalisti il capo del governo locale della Nuova Caledonia, Thierry Santa.

Nuova Zelanda, Auckland allenta le misure restrittive

Il governo della Nuova Zelanda ha allentato le misure restrittive anti Covid ad Auckland dopo un blocco durato una settimana. Nella città, che con circa 1,6 milioni di abitanti è la più grande del Paese, le scuole e le imprese possono riaprire, si può viaggiare tra le regioni e partecipare a raduni fino a un massimo di 100 persone. La Nuova Zelanda nelle ultime 24 ore ha segnalato solo un nuovo caso di Covid-19. Tuttavia il ministero della Salute neozelandese ha avvertito che bisogna “rimanere vigili e continuare a fare la nostra parte”. La Nuova Zelanda ha avuto finora 2.043 casi di Covid-19, di cui 72 ancora positivi, e un totale di 26 decessi.