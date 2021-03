coronavirus,-ad-arguello-nove-positivi:-“dobbiamo-essere-responsabili”

Sono ben 9 gli attualmente positivi al Covid nel piccolo comune di Arguello, in provincia di Cuneo. Un numero che preoccupa il sindaco Alessandro Fenocchio: “I nove positivi di Arguello sono un numero enorme ed in un piccolo paese questi “numeri” sono amici, genitori e vicini. Ci sono anche situazioni critiche che auspico migliorino presto. – così il primo cittadino – Evitiamo occasioni conviviali e sociali dove non riusciremmo a mantenere adeguata distanza e mascherina indossata. Non mi riferisco solamente a pranzi, cene e merende ma anche alla chiacchierata vicino all’orto, che deve essere fatta comunque in sicurezza, a distanza. Dobbiamo essere responsabili, perché la vera libertà è rispettare gli altri. Non siamo terrorizzati, dobbiamo lucidamente fare attenzione ed essere prudenti“.