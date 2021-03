Confermata SHAMELESS 11, ma è l’ultima stagione: ufficiale

Shameless 11 stagione quando esce: dal 6 dicembre su Showtime

Lunedì 13 gennaio 2020 il network americano via cavo Showtime annuncia il rinnovo per Shameless 11 stagione. La notizia è dolceamara per i fan perché, in concomitanza di questa conferma, ne arriva anche un’altra: Shameless 11 è anche l’ultima.

Quando debuttano, quindi, gli episodi conclusivi per la saga dei Gallagher? L’uscita di Shameless 11 negli Stati Uniti è prevista a partire da domenica 6 dicembre su Showtime negli Stati Uniti, e successivamente a inizio 2021 su Premium Stories in Italia.

Posticipate a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria Covid-19, le riprese degli episodi finali di Shameless hanno preso il via lo scorso 8 settembre negli studi della Warner Bros. a Los Angeles.

Nonostante l’uscita di scena di Emmy Rossum, la saga dei Gallagher, famiglia disfunzionale di Chicago, continua a a raccogliere il consenso della critica e ad essere premiata negli ascolti dal pubblico statunitense.

Ci sarà una stagione 11 di Shameless? A questa domanda risponde già John Wells, showrunner della versione americana, in un’intervista rilasciata nel novembre dello scorso anno a The Hollywood Reporter: Non mi piace mai avvicinarmi la fine di una serie improntata sui personaggi. Realizzeremo probabilmente la stagione 1, e Bill [Macy, Frank nella serie ndr] ha detto che sarebbe disposto [a farla]. Continuerei per sempre a lavorare a questa serie perché parla della vita e delle disuguaglianze di reddito. Sono poche le persone che raccontano questo tipo di storie. Stranamente ci siamo mossi nella direzione di ciò che oggi è al centro del dibattito nazionale.

Shameless 11 cast: attori e personaggi

Shameless 10 Jess Gabor nei panni di Kelly Keefe, qui nella prima puntata della stagione, foto credits di Warner Bros. Entertainment, Inc. e Mediaset

Rafforzata dal ritorno di Cameron Monaghan (Ian) accompagnato da Noel Fisher (Mickey), la stagione 10 di Shameless ha visto il ritorno di tutti i suoi interpreti principali, a cominciare dal capofamiglia Frank interpretato da William H. Macy.

Li affiancano Jeremy Allen White (Lip), Ethan Cutkosky (Carl), Shanola Hampton (V), Steve Howey (Kev), Emma Kenney (Debbie), Christian Isaiah (Liam) e Kate Miner (Tami). A loro si unisce Patrick Sabongui (Firefly Lane) nelle vesti di Martin, proprietario di appartamento che avrà a che fare con Carl.

Shameless 11 trama: anticipazioni

L’ultima stagione di Shameless vede la famiglia Gallagher residente nel South Side di Chicago a un bivio, con i cambiamenti causati dalla pandemia Covid-19, dalla gentrificazione e dall’invecchiamento che li porteranno a riconciliarsi.

Mentre Frank (William H. Macy) fa i conti con la propria mortalità e guarda allo stato dei suoi legami familiari alla luce di anni passati ad abusare di alcol e droghe, Lip (Jeremy Allen White) fatica a prendere atto che diventerà il nuovo patriarca della famiglia. Gli sposi Ian (Cameron Monaghan) e Mickey (Noel Fisher) stanno cercando di capire le regole e le responsabilità di una relazione adulta, mentre Deb (Emma Kenney) accoglie la sua individualità e la vita da madre single. Carl (Ethan Cutkosky) trova un’improbabile nuova carriera nelle forze dell’ordine e Kevin (Steve Howey) e V (Shanola Hampton) contemplano se valga davvero la pena vivere una vita di senti nel South Side.

Shameless 11 è la seconda stagione senza Emmy Rossum, ma avrebbe potuto continuare senza William H. Macy nelle vesti del patriarca Gallagher? Se l’addio a Fiona non segna la fine della serie, John Wells fatica a immaginare un futuro in cui Shameless 11 prosegua senza Macy. Queste le sue parole: “Fare [la stagione 11 di Shameless] senza Bill [Macy] sarebbe tosta. È difficile immaginare che il suo personaggio possa non esserci nella serie.”

Shameless 11 episodi: quanti sono

La stagione finale di Shameless conta 12 episodi.

Shameless US ha la stessa longevità della serie originale. L’omonima sit-com britannica da cui è stata tratta la versione americana ha staccato il ragguardevole traguardo di 11 stagioni e 139 episodi. Ideata da Paul Abbott e trasmessa da Channel 4 nel Regno Unito, l’originale Shameless si conclude nel 2013, due anni dopo l’esordio del remake americano.

Shameless US è prodotta da Bonanza Productions in associazione con John Wells Productions e Warner Bros. Television, ed è stata sviluppata per la televisione americana da John Wells, anche produttore esecutivo insieme a Nancy M. Pimental, Joe Lawson, Iain MacDonald e Michael Hissrich.

Shameless 11 trailer: esiste già?

Showtime non ha ancora diffuso il trailer della stagione 11 di Shameless, le cui riprese sono iniziate a settembre. Ci aspettiamo di vederlo nel corso delle prossime settimane.

Shameless 11 streaming: dove vederla

Salvo cambiamenti di programma, Shameless 11 in streaming sarà disponibile su Infinity in modalità catch-up settimanale nel corso della sua messa in onda su Premium Stories, che avverrà presumibilmente nel corso dei primi mesi del 2021.