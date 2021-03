Cina, “Taiwan sarà riunificata”. Gli Stati Uniti “non giochino con il fuoco”

Taiwan è una parte “inalienabile” del territorio cinese e i due lati dello Stretto “saranno riunificati” è un “trend della Storia”.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nella conferenza stampa a margine dei lavori della sessione annuale plenaria del Congresso nazionale del popolo, l’organo legislativo del Parlamento cinese.

“Auspichiamo che gli Stati Uniti capiscano quanto sia sensibile la questione”, ha proseguito il ministro degli Esteri, auspicando che l’attuale amministrazione Usa prenda le distanze dalla precedente, guidata da Donald Trump, “e non giochi con il fuoco”.

Il ministro degli Esteri Wang Yi, ha avvertito che la Cina ha “la capacità di confrontarsi contro qualsiasi spinta separatista: deve essere chiaro che non c’è alcun margine di compromesso o per concessioni”, ha aggiunto Wang rispondendo a una domanda sui maggiori contatti tra Usa e Taiwan.

Interrogato sui recenti attriti tra Stati Uniti e Cina su Taiwan, Xinjiang e il conteso Mar Cinese Meridionale, Wang ha detto che Pechino “non accetterà mai accuse infondate e calunnie”. Gli Stati Uniti hanno usato la democrazia e i diritti umani come basi per interferire arbitrariamente con gli affari di altri paesi, ha detto. “Gli Stati Uniti dovrebbero rendersene conto il prima possibile, altrimenti il mondo continuerà a sperimentare l’instabilità”.

Gli Stati Uniti e la Cina sono in disaccordo sull’influenza nella regione indo-pacifica, le pratiche economiche di Pechino, Hong Kong, Taiwan e i diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang.

La riforma elettorale a Hong Kong è “lotta alla sovversione”

La Cina difende come una “lotta alla sovversione” la modifica del sistema elettorale di Hong Kong per fare in modo che il governo della città sia gestito solo da “patrioti”. Lo ha dichiarato il vice premier cinese, Han Zheng, dopo l’incontro a Pechino con la leader di Hong Kong, Carrie Lam, giunta nella capitale cinese per l’apertura dei lavori della sessione plenaria annuale del Congresso nazionale del popolo, l’organo legislativo del Parlamento cinese che dovrà approvare una ha dichiarato che “questa è una lotta tra sovversione e anti-sovversione” e che è una “battaglia per difendere il sistema legale e lo stato di diritto di Hong Kong”. Per proteggere la sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo, ha aggiunto il vice primo ministro cinese, “il governo cinese non si può tirare indietro: deve essere risoluto e determinato”.

Wang: “Il cosiddetto ‘genocidio’ nello Xinjiang è assurdo e strumentale.”

Durante l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno imposto una serie di sanzioni contro la Cina e i suoi funzionari per le politiche economiche di Xinjiang, Hong Kong e Pechino, che non sono state revocate sotto la nuova amministrazione.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha invece mantenuto la posizione del suo predecessore Mike Pompeo sul genocidio contro i musulmani in corso nello Xinjiang.

Attivisti ed esperti delle Nazioni Unite affermano che un milione di uiguri musulmani sono detenuti nei campi cinesi. La Cina nega gli abusi e afferma che i suoi campi forniscono formazione professionale e sono necessari per combattere l’estremismo.

Wang ha affrontato le accuse per violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, dicendo che alcuni politici occidentali hanno scelto di diffondere bugie sulla regione e hanno analizzato i record dei paesi occidentali. “Quando si parla di ‘genocidio’, la maggior parte delle persone pensa agli indiani nordamericani nel XVI secolo, agli schiavi africani nel XIX secolo, agli ebrei nel XX secolo e agli aborigeni australiani che combattono ancora oggi”, ha detto. “Il cosiddetto ‘genocidio’ nello Xinjiang è assurdo e strumentale.”