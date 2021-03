carlo-conti-e-il-commento-inaspettato:-le-parole-che-fanno-riflettere

Spread the love

Il noto presentatore Tv Carlo Conti ha rilasciato un’intervista, fornendo un commento che fa riflettere relativo al Festival

Carlo Conti (Instagram)

Carlo Conti è uno dei conduttori televisivi e radiofonici maggiormente riconosciuti in Italia. Nato a Firenze, ha iniziato a lavorare in alcune radio locali nella seconda metà degli anni ottanta.

La sua prima apparizione sul piccolo schermo arriva nel 1985 in una trasmissione targata Rai, “Discoring”. Da qui in poi la lista dei programmi da lui condotti è lunghissima. Tra i vari troviamo “Giochi senza frontiere”, “Miss Italia nel mondo”, “In bocca al lupo”, “Domenica In”, “Tale e quale show” e tanti altri.

In merito alla vita privata, Conti si è sposato nel 2012 con la costumista italiana Francesca Vaccaro. Due anni più tardi è nato il suo unico figlio di nome Matteo.

Una delle sue esperienze principali è stata la conduzione del Festival di Sanremo per tre edizioni consecutive, dal 2015 al 2017. Oltre a vestire i panni del presentatore è stato anche direttore artistico della manifestazione, partecipando pertanto alla scelta delle canzoni partecipanti.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

Quest’anno lo showman fiorentino è stato impegnato nella trasmissione “A grande richiesta – Che sarà, sarà”, trasmesso su Rai 1. Ad oggi vive nel capoluogo toscano, insieme alla sua famiglia.

Recentemente Carlo ha rilasciato un’intervista a “Giletti 102.5”, sulle frequenze di Radio 102.5, trasmissione che va in onda il venerdì mattina dalle ore 8 alle 9. Qui ha parlato della sua esperienza sanremese, dando un in bocca al lupo all’attuale direttore del Festival Amadeus.

“Quella di Sanremo è una settimana di folklore, di allegria, di follia, difficile, quest’anno un po’ manca tutto quello che c’è intorno”, in riferimento allo stato attuale delle cose. Infatti, a causa dell’epidemia di Covid 19, non è stato possibile permettere al pubblico di essere presente all’interno del teatro dell’Ariston.

In seguito Conti prosegue complimentandosi con i due showman alla guida dell’evento: “Amadeus e Fiorello stanno facendo un miracolo in questa situazione”.

Infine il conduttore conclude: “Detto questo la vita deve andare avanti, dobbiamo dare un segnale altrimenti vince il virus e in quest’ottica Sanremo deve esserci anche senza pubblico, perché c’è un economia che va avanti con il Festival, non pensiamo solo al cantante che è sul palco”.

Queste parole fanno riflettere, poiché come evidenzia lo showman, se non si fosse svolta la manifestazione canora a rimetterci veramente non sarebbero stati gli artisti, ma piuttosto tutti gli addetti ai lavori, i quali con il loro impegno rendono possibile la realizzazione dell’evento.