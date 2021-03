can-yaman:-dove-ha-recitato-l’attore-turco?

Serie turche con Can Yaman

In quali serie turche ha recitato Can Yaman? Stiamo parlando dell’attore più chiacchierato del momento, l’amatissimo interprete ormai diventato un vero sex symbol per i fan italiani. Proprio in Italia, infatti, Can raggiunge il successo forse mai immaginato grazie ad alcune soap opera turche che lo confermano come attore del momento.

Tra queste citiamo prima di tutte Daydreamer- Le ali del sogno, successo di ascolti in onda su Canale 5 dall’estate 2020 fino ai primi mesi del 2021. A precederla era stata Bitter Sweet- Ingredienti d’amore, dove il nostro Can Yaman veste i panni dell’elegantissimo e affascinante Ferit Aslan, un personaggio sicuramente molto diverso da quello del selvaggio e temerario fotografo Can Divit di Daydreamer.

I due titoli segnano quindi la svolta per il noto attore, portandolo così a recitare in nuovi progetti anche italiani. Tra questi citiamo ad esempio il recente remake di Sandokan dove Can recita, ovviamente, nella parte del protagonista pirata/gentiluomo. Progetto preceduto dallo spot per la “De Cecco” girato con il regista turco Ferzan Özpetek al fianco di Claudia Gerini. Prima però di queste produzioni Can appare in altri titoli molto noti in Turchia. Quali sono dunque le serie turche in cui recita Can Yaman?

Vita privata Can Yaman

Can Yaman nasce a Istanbul l’8 novembre 1989. Figlio di un avvocato e una professoressa di lettere di origini macedone, l’attore si laurea in Giurisprudenza e inizia subito a lavorare come praticante procuratore. Tuttavia, pochi mesi dopo, il ragazzo capisce di avere un’altra passione ancora più grande: la recitazione. A partire quindi dal 2014 Can approda nella serie Gönül Isleri nel ruolo di Bedir. Il vero successo, però, arriva con Bitter Sweet dove recita insieme a Özge Gürel, attrice con la quale collabora anche nella più recente Bay Yanlış.

Filmografia Can Yaman

Ecco tutte le apparizioni televisive di Can Yaman in ordine cronologico.

