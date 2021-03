Amadeus, “”Non condurrò più un Festival di Sanremo a meno che ….”, tutti increduli

Spread the love











Non era neppure finita questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo che Amadeus aveva già pubblicamente rinunciato alla terza edizione. È questo l’annuncio ufficiale fatto dal direttore artistico di queste ultime due edizioni della kermesse più famosa d’Italia e anche piuttosto popolare in tutto il mondo, nel corso della conferenza stampa. Inevitabilmente la notizia nel giro di pochi istanti ha fatto il giro del web e se da una parte in molti si sono tanto dispiaciuti, altri invece sembra abbiano gioito. Ma perché Amadeus è stato così categorico nel rinunciare alla conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo?

Sanremo, Amadeus rinuncia alla conduzione della 72esima edizione

Quelle utilizzate da Amadeus nel corso della conferenza stampa di ieri, sabato 6 marzo 2021, sono state delle parole molto forti. Lo showman avrebbe quindi annunciato che il prossimo anno non sarà lui il direttore artistico della 72esima edizione della manifestazione canora più importante del nostro paese e che adesso vuole soltanto tornare alla normalità. Ma per quale motivo il direttore artistico di queste due ultime edizioni del Festival ha rinunciato?

I motivi dell’abbandono di Ama e Fiorello

Il conduttore sembra aver voluto anche spiegare ovviamente le motivazioni che hanno portato lui ed anche Fiorello a non prendere in considerazione il fatto di essere ancora una volta sul palco dell’Ariston nel 2022. Sembra dalle sue parole, che questa sia stata una scelta piuttosto ponderata. “Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà. Sanremo per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine”. Sono state queste le motivazioni che hanno spinto quindi Amadeus a rinunciare ad una terza edizione consecutiva del Festival. Tuttavia nel corso della conferenza stampa, il conduttore ha voluto ringraziare la RAI che per due anni consecutivi gli ha dato la possibilità di poter essere alla conduzione della kermesse. “Ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità. […] Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza“. Questo quanto aggiunto dal conduttore.

Il ritorno alla normalità per Ama, questo il suo desiderio

Insomma, Amadeus sembra essere desideroso di tornare alla sua normalità, ovvero a condurre soltanto i suoi quiz. Sicuramente questa esperienza sarà per lui indimenticabile e la ricorderà per il resto della sua vita, ma nel contempo ha deciso di continuare il percorso iniziato ormai tanti anni ha. Condurre il festival per troppe edizioni di fila, diventerebbe una routine e questo andrebbe secondo Amadeus, a rovinare anche i suoi spettacoli futuri.

