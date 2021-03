Amadeus e Fiorello, l’abbraccio commovente: “Fratelli” – FOTO

Spread the love

Alla fine di 5 serate intensissime, Amadeus e Fiorello dicono addio a Sanremo. E l’abbraccio fraterno fra i due conduttori commuove il web

Amadeus e Fiorello (Getty Images)

L’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana è ufficialmente giunta al termine. Incoronati vincitori i rocker romani Måneskin, per Amadeus e Fiorello è tempo di dire addio al palco dell’Ariston e a Sanremo.

Ama e Fiore, come sono soprannominati, sono riusciti a portare a termine un compito delicatissimo: realizzare l’edizione più complicata nella storia della kermesse. Senza pubblico in sala, senza il supporto al 100 per cento dei telespettatori e dell’opinione pubblica, hanno comunque portato a casa il risultato.

D’altronde l’hanno affermato in più occasioni: “Non farlo sarebbe stato molto più semplice”. E per questo celebrano la fine del Festival con un gesto dolcissimo.

LEGGI ANCHE -> Giovanna Civitillo, mai vista così sensuale – FOTO

Amadeus e Fiorello, l’abbraccio commovente: “Fratelli”

LEGGI ANCHE -> Fedez e Francesca festeggiano il secondo posto con un bacio – FOTO

A telecamere spente, dietro le quinte, arriva il sospiro liberatorio. E un abbraccio stanco ma carico d’emozione, che ha commosso il web. La foto dell’amichevole stretta fra i due protagonisti del Festival è stata diffusa dal profilo Instagram che Amadeus condivide con la moglie Giovanna. A correlare l’immagine solo un “Grazie“, e un hashtag che evidenzia l’affetto fra i due: “Fratelli“.

E proprio l’abbraccio, gesto negato dai rigidissimi protocolli anti-Covid, arriva a suggellare la fine della kermesse. Un moto spontaneo che da troppo tempo manca nel nostro quotidiano, e che in questo caso mette in luce la difficoltà di relazionarsi con l’altro, in quell’esperienza totalizzante che è il Festival di Sanremo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I due, amici da una vita e affiatatissimi mattatori delle due passate kermesse, avevano annunciato già nei giorni scorsi di voler terminare qui l’esperienza sanremese. Era stato proprio Amadeus a chiarirlo durante la conferenza stampa di ieri: “Non ci sarà un ter”. Non ha escluso però un possibile ritorno, magari in un futuro più remoto.