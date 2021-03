L’açai bowl al cocco è un frullato vegan il cui ingrediente principale è la polvere di bacche d’açai (si pronuncia “assai”), un superfood che arriva dall’Amazzonia, ricchissimo di antiossidanti, vitamine, fibre e sali minerali. È il frutto della palma di açai, una bacca scura, simile a un mirtillo, che ultimamente è stata identificata come il frutto più nutriente che produce la foresta amazzonica.

Queste ciotole sono l’alternativa al classico smoothie in bicchiere, denso, con una base di latte vegetale e arricchito con frutta fresca, secca, semi e qualche fiore edule, o della granola. Vanno bene per la colazione o per una merenda sana ed energizzante. La parte divertente di questa ricetta è che le bowl si possono guarnire a piacere: con frutta di stagione, frutta secca, semi, fiori, granola, e chi più ne ha più ne metta ottenendo dei risultati molto gradevoli da vedere, oltre che da mangiare.

Diffidate dalle polveri di açai che trovate in vendita con colori saturi e fluo, non sono pure, ma solo più belle da vedere. Una polvere di buona qualità e biologica non è economica, ma rende molto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

500 ml Latte Di Cocco denso

1 cucchiaio Bacca Di Açai in polvere

3 fette Dragon Fruit

6 Lamponi

6 More

1 cucchiaio Cocco essiccato

1 cucchiaio Semi Di Lino

2 Fiori Eduli a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’açai bowl al cocco, mettete nel bicchiere del mixer il latte di cocco, unite la polvere di açai e frullate a fondo.

Tagliate il dragon fruit a fette spesse 6-8 mm e ritagliate delle forme a piacere.

Versate il frullato nelle ciotole, decorate partendo dalla frutta fresca, poi quella essiccata, i semi e rifinite con il dragon fruit e i fiori eduli.



Servite subito.