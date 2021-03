WandaVision avrà una seconda stagione?

WandaVision 2 ci sarà?

WandaVision 2: quale futuro per la prima serie Marvel Studios? Si è conclusa venerdì 5 marzo con il nono e ultimo episodio la saga di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Il finale di WandaVision (qui la spiegazione completa, occhio agli spoiler) apre a numerosi scenari sul futuro di Wanda Maximoff e della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Ci sarà una seconda stagione? Marvel Studios e Disney+ sembrano avere una strategia ben precisa per il futuro della serie, che attualmente non contempla un seguito. Come confermato da Kevin Feige, il boss del Marvel Cinematic Universe, la seconda stagione di WandaVision non è nei piani immediati dello studio.

continua a leggere dopo la pubblicità

La ragione? La prossima avventura di Wanda Maximoff sarà sul grande schermo. Elizabeth Olsen tornerà a interpretare Scarlet Witch nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al debutto nelle sale cinematografiche il 25 marzo 2022.

A tal proposito, il boss di Marvel Kevin Feige ha dichiarato: “Ci sono alcune serie che sono stati congegnate per espandere ulteriormente il nostro racconto e poi confluire nei film”. È questo il caso di WandaVision. Feige ha confermato l’intenzione che resti una miniserie, perché le avventure dei personaggi continueranno nei film.

Da sinistra Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Paul Bettany (Visione) in WandaVision. Credits: Marvel Studios/Disney+.

La seconda stagione di WandaVision non ci sarà, o meglio, esisterà sotto forma di apparizioni dei suoi protagonisti nei prossimi capitoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. “Abbiamo già annunciato che Elizabeth Olsen farà parte di Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ha ribadito Kevin Feige riferendosi all’apparizione di Scarlet Witch nel sequel di Doctor Strange, che a sua volta è legato al terzo film di Spider-Man. “Abbiamo annunciato che Teyonah Parris sarà parte di Captain Marvel 2” ha aggiunto il boss di Marvel Studios.

continua a leggere dopo la pubblicità

“Ci sono alcune serie che, sebbene siano sempre più intrecciate tra loro, sono realizzate pensando già alle stagioni successive” ha affermato Kevin Feige, riferendosi molto probabilmente a Loki che avrà almeno una seconda stagione.

“Lavoro in Marvel da troppo tempo per rispondere con un definitivo ‘sì’ o ‘no’ a qualsiasi domanda, riguardo ad un’eventuale seconda stagione di WandaVision” ha detto Feige parlando con i giornalisti nel corso del press tour invernale della Television Critics Association. I progetti per una possibile stagione 2 “Potranno dipendere dalla storia” che sarà raccontata dai prossimi film e dalle prossime serie del MCU. Se ci sarà l’esigenza di tornare a Westview (o quel che ne resterà), insomma, Marvel non si tirerà indietro.

Feige ha aggiunto: “Che si tratti di serie come Game of Thrones e Stranger Things, che fanno passare un paio d’anni tra una stagione e l’altra, oppure di serie auto-conclusive come La regina degli scacchi”. Per Feige, l’elemento a favore di distribuire le serie Marvel Studios è proprio questo: “Le regole sono meno rigide, e questo ci consente di dare precedenza al processo creativo”.