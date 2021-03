viaggio-nella-bellezza:-15-beauty-brand-che-celebrano-l’italia

Al momento spostarsi è difficile. L’immaginazione però, non conosce limiti. E allora perché non lasciarsi trasportare a Portofino dalle note fragranti di bergamotto, o immaginarsi a passeggio per Alberobello grazie al profumo di fico emanato da una candela? L’Italia, si sa, ha un invidiabile patrimonio ambientale, storico, gastronomico. Ma la sua bellezza non si limita a borghi e valli: sono sempre di più, infatti, i marchi di skincare e fragranze nati proprio qui. Ispirati alla ricchezza della natura e del paesaggio, da cui traggono forza e identità. Perfetti per un viaggio sensoriale alla (ri)scoperta dei luoghi che hanno ispirato elisir e soin e che, si spera, potremo presto tornare a visitare.

Da dove iniziare? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Perché non partire dall’uliveto biologico più grande d’Italia, creato in Umbria da Olivella, il brand che utilizza 100% olio vergine d’oliva per creare creme e saponi.

Parma, celebre per le sue numerose eccellenze, dalle auto veloci ai tortellini, è la città di un brand di fragranze ormai mitico. Che non si limita a celebrare la propria città ma ha una linea tutta dedicata alle bellezze del Mediterraneo.

Poi si vola in Toscana, alla scoperta delle colline che hanno visto nascere Seed to Skin, la linea cosmetica del prestigioso hotel Borgo Santo Pietro.

Alla Sicilia, invece, si ispira Ortigia, brand che celebra i simboli della regione, dalla mandorla al fico d’india.

E poi c’è la Puglia, con i suoi paesi imbiancati e il mare azzurrissimo. Che ha ispirato la linea di fragranze per la casa Carola fra i Trulli che mescola profumi e sapori tipici della regione ad eccellenze della Valle d’Itria, come le celebri ceramiche di Grottaglie.

Pronti a partire? Allora sfogliate la gallery in apertura per scoprire i luoghi da sogno che hanno dato vita a 15 beauty brand Made in Italy.