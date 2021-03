una-capsule-collection-rende-omaggio-a-morandi

Nel 2009 Paolo Castelli, designer e imprenditore emiliano, collaborava al riallestimento di Casa Morandi, dimora-museo a Bologna. Dal ricordo di una visita notturna a quel cantiere, deserto e magico, nasce Oggetti d’autore: Omaggio a Morandi, capsule collection di mobili e complementi d’arredo. Come, nella foto, il vassoio-tavolino, la testa-fermalibri e i bicchieri. In vendita in esclusiva sul sito e-commerce Artemest.

Courtesy Paolo Castelli