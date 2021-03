Torta di Lodi: un dolce lombardo poco conosciuto.

Sembrerebbe una sbrisolona, ma non lo è. Come distinguerle? Consistenza e gusto sono diversi e poi la sua caratteristica è nella decorazione finale

La torta di Lodi anche nota come Tortionata o Turta de Lod, è un dolce buonissimo tipico della città lombarda.



Sembra una sbrisolona, ma non lo è.



È più morbida e facile da tagliare e molto profumata e burrosa.

Come servire la torta di Lodi

La tradizione prevede un accompagnamento super goloso, con una crema al mascarpone che si chiama Pucia dulsa.



Una crema classica al mascarpone all’aroma di rum, che renderà questo dessert perfetto per ogni occasione.



Per la colazione e la merenda, però, vi suggeriamo di consumare la torta semplice o al massimo con della confettura.



Ovviamente, essendo una bella frolla compatta, è perfetta anche per l’inzuppo nel latte e nel tè.

Come fare la torta di Lodi

Ingredienti

130 g di mandorle pelate, 1 limone, 170 g di burro e una noce per la pentola, un tuorlo, 170 g di zucchero, 300 g di farina 00.

Procedimento

Preparare la torta di Lodi è semplice, ma è importante seguire tutti i passaggi.



Le mandorle pelate vanno prima tritate e poi tostate in padella con una noce di burro e un pizzico di bicarbonato.



Devono essere per forza pelate? Secondo alcuni sì, per altri no. Noi la preferiamo così.



Poi si prepara la frolla alla quale solo alla fine vengono aggiunte le mandorle tostate.



Per la frolla mescolate la farina con la scorza di limone grattugiata, lo zucchero, il tuorlo e il burro.



Potete lavorare con le mani o con una planetaria.



Il risultato sarà un impasto molto morbido che non dovete però stendere con il matterello, ma semplicemente utilizzando i polpastrelli.



Per queste dosi andrà benissimo uno stampo da 24 cm rivestito con carta forno.



La caratteristica di questa torta è la decorazione.



Con una forchetta disegnate una griglia, come quella di una classica crostata.



Infornate a 200° in forno ventilato per 20 minuti.



La torta deve raffreddarsi nel forno spento e leggermente aperto.

Pucia dulsa

Ingredienti

300 g di mascarpone, 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di rum.

Procedimento

Separate tuorli e albumi e montate i primi con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e soffice.



Aggiungete il mascarpone morbido sempre montando.



A parte montate gli albumi a neve e piano piano aggiungeteli al resto.



Alla fine aromatizzate con il rum.



Sì, la ricetta è esattamente quella della crema tiramisù.