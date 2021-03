the-good-fight-5,-rinnovata-la-serie

The Good Fight 5 uscita, quando la vedremo

È ufficiale: CBS rinnova The Good Fight 5 stagione! La notizia risale allo scorso 15 maggio 2020 e fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan della serie. Ricordiamo infatti che dopo lo scoppio del Covid-19 la stagione 4 subisce una brusca e improvvisa interruzione. A causa quindi dell’emergenza sanitaria, la The Good Fight 4 pensata inizialmente per essere formata da 10 episodi, si ferma invece alla settima puntata in onda negli Stati Uniti su CBS dal 9 aprile al 28 maggio 2020.

Ricordiamo invece che in Italia The Good Fight 4 approda dal 18 febbraio 2021 su Timvision ogni giovedì con un nuovo episodio. Nel frattempo CBS All Access, rinominata Paramount+ dal 4 marzo, ordina la quinta stagione della serie tv in vista della stagione televisiva 2020/2021. A tal proposito lo stesso ideatore della serie Robert King riporta il suo entusiasmo in un’intervista a TVLine:

“È stato strano non essere in grado di finire la quarta stagione. Ha lasciato la storia in un posto ancora più assurdo del solito. Quindi siamo entusiasti che CBS All Access voglia riportare The Good Fight per un’altra stagione e sappiamo già quale storia abbiamo in programma di raccontare. È come ottenere le risposte al SAT in anticipo.”

Dopo la bella notizia del rinnovo ne arriva però una anche spiacevole, quella che annuncia l’uscita di scena dell’attrice britannica Cush Jumbo! Continua a leggere l’articolo per scoprire come cambia il cast di The Good Fight 5 stagione!

Credits: Timvision

The Good Fight 5 cast, attori e personaggi

Cush Jumbo dice addio al suo personaggio regolare in The Good Fight 5 stagione. In una recente dichiarazione a TVLine l’interprete di Lucca Quinn afferma infatti che per problemi di causa maggiore il suo personaggio è momentaneamente messo in stand by.

Ecco le parole dell’attrice: ” Negli ultimi cinque anni ho trascorso dei momenti meravigliosi lavorando con Robert, Michelle e le troupe di The Good Wife e The Good Fight. Mi mancheranno tantissimo, ma lo sono entusiasti di esplorare nuovi pascoli. A causa della pandemia che ci ha costretto a chiudere presto, non siamo stati in grado di concludere completamente la storia di Lucca e quindi spero che, se i programmi lo consentiranno, potrò tornare nella prossima stagione per farlo. “

Ricordiamo inoltre che si tratta del quinto personaggio regolare della serie ad uscire da The Good Fight dopo Erica Tazel, Justin Bartha, Rose Leslie e Delroy Lindo. Chi ci aspettiamo quindi di rivedere nella quinta stagione della serie? In attesa di comunicazioni ufficiali, ipotizziamo il ritorno di Christine Baranski (vista anche in The Good Wife) nel ruolo di Diane, Sarah Steele in quello di Marissa e Nyambi Nyambi in quello di Jay.

Accanto allora potremmo rivedere inoltre Michael Boatman nella parte di Roland, Zach Grenier in quella di David Lee, John Larroquette nel ruolo di Gavin e Audra McDonald nel personaggio di Liz Reddick-Lawrence. Infine ricordiamo Hugh Dancy che si è unito alla quarta stagione in un ruolo ricorrente.

Mandy Patinkin (Homeland) entra nel cast principale della quinta stagione, avendo firmato un accordo per un singolo anno. Patinkin interpreta Hal Wackner, un profano senza alcun tipo di formazione legale che decide spontaneamente di aprire un tribunale dietro ad una copisteria.

The Good Fight trama, di cosa parla

Di cosa parla The Good Fight? La serie tv targata CBS ambienta le sue vicende un anno dopo il finale di The Good Wife. Un’enorme truffa finanziaria distrugge la reputazione della giovane avvocatessa Maia, protetta di Diane Lockhart, i cui risparmi svaniscono nel nulla.

Nella quarta stagione troviamo Reddik, Boseman e Lockhart costretti ad accettare un’offerta di un grande studio legale multinazionale al fine di trasformarla in una loro filiale. Quest’idea però si trasforma presto di un’arma a doppio taglio, facendo pentire i protagonisti della loro decisione.

The Good Fight 5 puntate, quante sono

Da quante puntate potrebbe essere formata The Good Fight 5 stagione? Premettendo che non ci sono ancora notizie ufficiali a riguardo, ricordiamo che la stagione 5 non presenterà gli episodi rimasti in sospeso della stagione precedente.

A tal proposito Julie McNamara, EVP di CBS All Access, ha spiegato: “Sebbene tutti noi speravamo di fornire al pubblico una quarta stagione di 10 episodi, noi, tra molti altri, abbiamo dovuto adattarci a causa alla pandemia. Sebbene sia una stagione ridotta, l’incredibile cast e troupe, diretti dagli incomparabili Robert e Michelle King, hanno prodotto sette episodi fenomenali “.

Se consideriamo inoltre che nel corso delle prime quattro stagioni la serie tv ha sempre mantenuto una media di 10 puntate, ad eccezione della seconda stagione di 13 e appunto l’ultima che è stata ridotta, ipotizziamo che anche The Good Fight 5 possa tornare con 10 nuove puntate!

The Good Fight streaming, dove vederla

Dove vedere in streaming The Good Fight? Ricordiamo che in Italia la serie tv statunitense è pubblicata sulla piattaforma on demand di Timvision. A partire infatti dal 14 novembre 2017, ogni anno lo streamer rilascia le nuove stagioni di The Good Fight. Ad esempio la seconda stagione arriva in Italia lo scorso 12 settembre 2018, seguita poi dalla terza disponibile a partire dal 15 maggio 2019. A partire poi da giovedì 18 febbraio anche The Good Fight 4 approda in esclusiva su Timvision con un episodio a settimana ogni giovedì.