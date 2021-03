Tre feriti, non gravi, trasportati in ospedale per accertamenti. Questo il bilancio del tamponamento avvenuto (nel tardo pomeriggio di oggi) in frazione Madonna dell’Olmo a Cuneo e in direzione Busca. Tre le auto coinvolte nell’incidente. Sono intervenuti i soccorsi e due pattuglie della Polizia Municipale cuneese.