La tagliata di manzo marinato alla curcuma è un secondo piatto studiato per essere sano, preparato con alcuni alimenti considerati superfood, e che hanno un beneficio soprattutto sulle cellule nervose e celebrali.

Il filetto di manzo viene marinato con la curcuma, che rientra tra le spezie che fanno bene alla salute perché contiene la curcumina, che previene il rischio di malattie neurodegenerative.

Le noci che vengono aggiunte all’insalata, invece, sono ricche di Omega3 e Omega6 (che garantiscono l’integrità delle membrane esterne dei neuroni e migliorano l’attività dei neurotrasmettitori), di ferro (necessario per l’ossigenazione delle cellule cerebrali, per la produzione di energia e per la sintesi della mielina, il rivestimento delle nostre fibre nervose), di vitamina E (che garantisce il sano sviluppo cerebrale), e di vitamina B6 (efficace nell’azione anti-depressiva).

Le more invece sono ricche di flavonoidi, vitamina C e vitamina D, tutte sostanze che agiscono come antinfiammatorio delle cellule cerebrali, contrastando i radicali liberi.

Oltre alla salute però, di questo piatto è interessante il gusto: un mix tra il salato dei capperi e il dolce-aspro delle more. Per la riuscita del piatto, come sempre, è fondamentale acquistare ingredienti di prima qualità, in questo caso soprattutto la carne, così da avere una tagliata succosa e saporita.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

per la marinatura:

200 g Manzo (taglio roast beef)

1 cucchiaio Curcuma

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

qb Pepe Rosa

per il “letto”:

50 g lattuga

1 manciata di noci

1 cucchiaino di capperi

qb Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della tagliata di manzo marinato alla curcuma, iniziate con il mettere a marinare la carne di manzo con la curcuma e l’olio.

Su un piatto adagiate il lattughino.

Cospargete di noci.

Scaldate una piastra e cuocete la carne per pochi minuti, avendo cura di scottare solo l’esterno e lasciando l’interno morbido.

Togliete la carne dalla griglia, tagliatela a strisce e distribuite la carne sulla lattuga.

Unire quindi i capperi, le more, aggiustate di sale e, a piacere, versate un filo di olio EVO.