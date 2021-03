Nuovo aggiornamento sulle sue condizioni da parte di Simona Ventura, recentemente risultata positiva al Covid

Questa sera, si terrà la grande serata finale del Festival di Sanremo 2021. Come annunciato nella giornata di ieri da Amadeus in conferenza stampa, Simona Ventura non sarà all’Ariston. Annunciata come una delle tante ospiti, è risultata positiva al Covid e si trova ora in quarantena.

Tramite la sua pagina Instagram, qualche ora fa proprio la conduttrice televisiva ha voluto dare un rapido aggiornamento sulle sue condizioni. Poche parole per rassicurare i suoi fan, in apprensione dopo l’annuncio di Amadeus. “Stavo sempre attenta, addirittura indossavo due mascherine una sopra l’altra… eppure sono risultata positiva senza accorgermene” ha spiegato, aggiungendo che: “Chi lo sa, magari ho toccato qualcosa e poi mi sono messa le mani negli occhi… proprio non saprei“.

Simona Ventura, l’appello social: “Fate sempre più attenzione”

Tramite la sua pagina Instagram, Simona Ventura ha voluto dare un rapido aggiornamento sulle sue condizioni. Risultata positiva al Covid, la conduttrice TV si è detta incredula e stupita, viste tutte le precauzioni del caso. “Spero comunque di essermi ammalata in forma lieve. Faccio un appello: fate sempre più attenzione, perché troppi ancora si ammalano in modo grave” le sue parole. La Ventura ha poi aggiunto di essere molto dispiaciuta di non poter essere all’Ariston stasera.

“Sarebbe stata un’occasione per rivedere un vecchio amico come Amadeus in una occasione così speciale. Pazienda dai, la rifaremo” ha aggiunto, concludendo con una promessa: “Mai arrendersi!“.