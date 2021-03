sanremo:-ospiti-e-scaletta-della-finale

Spread the love

Che cosa riserva la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo? Chi salirà sul gradino più alto del podio tra i campioni in gara? Tra gli ospiti Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, la giornalista Giovanna Botteri sul palco per “ricordare un anno di ferite, Federica Pellegrini che lancerà il sondaggio sul logo delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026…

Il Festival di Sanremo si avvia alla finale. Questa sera, sabato 6 marzo 2021, si chiuderà anche questa seconda avventura per la super coppia formata da Amadeus e dal suo inseparabile amico Rosario Fiorello. I due hanno accettato una sfida davvero impegnativa, ma l’hanno portata avanti con grinta e determinazione, professionalità e impegno, riuscendo in una impresa che i più ritenevano impossibile.

Leggi anche: Sanremo 2021: il programma ufficiale delle 5 serate

Questa sera si esibiranno, tra ospiti e perfomances (ci sarà di nuovo un quadro di Achille Lauro) tutti e 26 i cantanti in gara (l’unico che non salirà sul palco è Irama, che sta scontando la quarantena a causa della positività di du suoi collaboratori).

Chi sarà il vincitore dei big di Sanremo?

Ecco i 26 Big che si esibiranno durante questa quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021. La scaletta prevede quest’ordine di esibizione:

Ghemon (Momento perfetto), Gaia (Cuore amaro), Irama (La genesi del tuo colore), Gio Evan (Arnica), Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), Fulminacci (Santa Marinella), Francesco Renga (Quando trovo te), Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera), Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima).

Malika Ayane (Ti piaci così), Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome), Willie Peyote (Mai dire mai -La locura), Orietta Berti (Quando ti sei innamorato), Arisa (Potevi fare di più), Bugo (E invece sì), Maneskin (Zitti e buoni), Madame (Voce), La Rappresentante di Lista (Amare).

Annalisa (Dieci), Coma_Cose (Fiamme negli occhi), Lo Stato Sociale (Combat Pop), Random (Torno a te), Max Gazzè (Il farmacista), Noemi (Glicine), Fasma (Parlami) e Aiello (Ora).

Gli ospiti della serata finale di Sanremo

Potrebbe interessarti: Sanremo, terza serata: scaletta e ospiti

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco: oltre a Zlatan Ibrahimovic, ospite di tutte e cinque le serate del Festiva, ci saranno Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Emma Marrone, Giovanna Botteri, sul palco per “ricordare un anno di ferite, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi.

Sorpresa per gli amanti dello sport: questa sera verrà lanciato un sondaggio relativo al logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 alla presenza di Alberto Tomba e Federica Pellegrini. E ancora Serena Rossi, Tecla Insolia tra le Nuove proposte lo scorso anno, che veste i panni di Nada della fiction La bambina che non voleva cantare, gli Urban Theory, Dardust e la Banda della Marina militare.