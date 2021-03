sanremo-continua-stancamente-con-tante-gif-della-quarta-serata

Un’altra maratona Sanremo terminata alle 2 che vede la sala stampa premiare ColapesceDimartino, ma Ermal Meta resta primo. Il ritorno di Mahmood con un medley ci fa capire quanto fosse già avanti nel 2019

Si inizia ad accusare la stanchezza di questo 71esimo Festival di Sanremo, e quando dalla scaletta si legge che finirà alle 2:39 tutto appare ancora più pesante dopo il sequestro di ieri. Si parte con la finale a quattro dei giovani con la direttrice d’orchestra (lei però vuole essere chiamata direttore) Beatrice Venezi come co-conduttrice di Amadeus. Vince Gaudiano. Oltre a Fiorello c’è il sempre presente Zlatan Ibrahimović e l’altra co-conduttrice della serata, la giornalista Barbara Palombelli.

Tra gli ospiti anche Enzo Avitabile, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma e l’attrice Matilde Gioli. In totale 30 esibizioni (4 giovani + 26 big). Ennesima maratona che a quanto pare finisce 39 minuti in anticipo. Era solo una tattica per scoraggiarci? I generale il ritmo è più spedito del solito, ma avrebbe potuto far meglio: come per esempio evitare il Prima Festival che quest’anno è abbastanza inutile. Vi riassumiamo la serata in 10 comode gif.

Fiorello è un po’ il MacGyver dell’intrattenimento. A lui basta davvero poco, anche una semplice e noiosissima parrucca.

Gaudiano è vincitore delle Nuove Proposte, Wrongonyou del Premio della Critica Mia Martini e Davide Shorty del Premio Lucio Dalla.

La pattinatrice artistica a rotelle delle esibizioni di ColapesceDimartino è la campionessa Paola Fraschini. Piccola curiosità: appariva già nel video di una giovane band circa 9 anni fa.

Dopo Leonardo Da Vinci, Max Gazzè diventa Salvador Dalì.

Achille Lauro porta un nuovo quadro, questa volta dedicato al punk e ritorna a Sanremo 2019: canta Rolls Royce con Boss Doms e la band.

La Rappresentante di Lista si conferma tra le rivelazioni di questo Sanremo.

Fiamme negli occhi, ma soprattutto tanto amore sul palco con i Coma_Cose.

Guarda chi si rivede: Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con Soldi.

C’è sempre casino sul palco de Lo Stato Sociale.

Una leggenda: Enzo Avitabile sul palco con Fiorello e Amadeus.