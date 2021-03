sanremo-2021,-orietta-berti-“se-non-sai-cantare-vai-a-casa”,-gelo-tra-i-corridoi-dell’ariston

Spread the love











Sanremo 2021, Orietta Berti è una grande protagonista di questa edizione del Festival di Sanremo e pare che sia stata anche al centro di una polemica. In realtà, la cantante non riesce proprio ad accettare l’autotune, che per chi non lo sapesse, è un trucchetto che modifica la voce e aiuta nelle esibizioni. Da un po’ di tempo a questa parte, questa tecnica viene utilizzata nei reality ed anche al Festival di Sanremo. Non tutti sono d’accordo e per questo è sorta una polemica infinita. Nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda giovedì 4 marzo, la cantante Orietta Berti ha espresso il proprio parere al riguardo, o meglio il suo dissenso contro chi utilizza l’autotune, per modificare la voce e coprire le stonature e imperfezioni. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Orietta Berti?

Sanremo 2021, Orietta Berti contro l’autotune

Dopo tanti anni Orietta Berti è tornata al Festival di Sanremo, con un brano molto romantico e melodico, intitolato “Quando ti sei innamorato“. Sembra che la sua esibizione sia stata un grande successo ed il suo brano è piaciuto a milioni di telespettatori. La Berti, però, come abbiamo avuto modo di anticipare, ha voluto dire la sua sull’autotune, dicendo di essere all’antica, anche per via della sua età. Con il suo intervento, la cantante ha voluto sottolineare il fatto che rispetto a tanti suoi colleghi più giovani, lei ha cantato davvero dal vivo. Questo pensiero lo ha ribadito ancora a Storie Italiane nella puntata andata in onda ieri mattina.

La cantante esprime il suo pensiero in collegamento con Storie Italiane

Nella mattinata del 5 marzo, Orietta è stata ospite seppur in collegamento con Eleonora Daniele e sembra che ne abbia approfittato di un intervento di Davide Maggio, che parlava del duetto di Fasma con Nesli, per dire la sua. “Non mi puoi fare La Fine con l’autotune. Diciamoci anche la verità eh. Infatti complimenti a Orietta Berti per cantare come si deve cantare“.

Stoccata nei confronti di Fedez?

Queste le parole di Davide Maggio, alle quali la Berti ha risposto per lei rime. “Noi non usiamo dei mezzi sofisticati. Siamo all’antica. Vogliamo le spie, l’auricolare, il microfono normale. Così uno se sa fare, sa fare. Se non sa fare va a casa“. Le parole della Berti sembra abbiano fatto sorridere i presenti in studio, un pò meno i diretti interessati, ai quali la cantante sicuramente ha voluto riferirsi. Qualcuno avrebbe fatto intendere che Orietta Berti si riferisse anche a Fedez, ma è davvero così?

