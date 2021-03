paolo-bonolis-recita-in-inglese:-il-video

Paolo Bonolis, presentatore e comico italiano, è approdato anche in una produzione oltreoceano. L’annuncio che la sua voce avrebbe doppiato un personaggio nel prossimo film di Tom & Jerry aveva già spopolato sui social, ma nessuno sapeva che Bonolis avesse recitato in inglese in una scena del film. Ecco foto e video del cameo di Bonolis!

Paolo Bonolis non è solo un presentatore, ma è anche un comico, un produttore televisivo e sicuramente un personaggio di cultura; in molti sapevo che avrebbe prestato la sua voce al prossimo film di Tom & Jerry, ma nessuno si aspettava di vederlo addirittura in una scena del film.

Recitare in un film oltreoceano, anche se solo per pochi secondi, non è facile; recitare in inglese lo è ancora meno, ma Paolo è riuscito a vincere questa sfida e ad uscirne decisamente bene.

Il prossimo film di Tom & Jerry riporta una tecnica cinematografica andata un po’ in disuso sul grande schermo; stiamo parlando della fusione tra mondo cartoonesco e attori in carne ed ossa.

Uno dei titoli più famosi che ha utilizzato, in maniera credibile, questa tecnica è sicuramente “Space Jam“, il film con i Looney Tunes che diventano dei giocatori di Basket professionisti, al fianco di Michael Jordan; era il 1996, e quel film è nella mente di tutti gli adolescenti di oggi.

Bonolis ha puntato in alto questa volta, ed è stato invitato a recitare in una scena del film al quale, nella versione italiana, darà la sua iconica voce da doppiatore.

William Hanna e Joseph Barbera, i creatori e disegnatori del gatto e il topo più nemici-amici della storia, non avrebbero mai pensato a questo enorme successo, né tantomeno Bonolis avrebbe pensato, mentre conduceva Bim Bum Bam, che un giorno sarebbe diventato il protagonista di un iconico cartone amato da grandi e bambini!