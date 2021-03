Oggi è un altro giorno, Serena Bortone deve presentare un ospite ma fa una gaffe imbarazzante e l’ospite replica “Dai …”

Spread the love











Serena Bortone, ogni giorno va in onda con la sua trasmissione “Oggi è un altro giorno” a cui i telespettatori si sono molto affezionati e la seguono con tantissimo piacere. Serena Bortone conduce in modo molto gioviale e gli ospiti si sentono sempre molto accolti da lei e rilasciano delle interviste sempre molto interessanti. Qualche volta la Bortone incappa in qualche gaffe ma è la prima a prendersi in giro e questo piace tanto al pubblico a casa che la sente molto vicina e una donna estremamente semprlice e garbata.

Serena Bortone fa una gaffe quando presenta Memo Remigi

Ieri, durante la puntata di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone doveva presentare Memo Remigi ma, sbagliando lo ha presentato come “Mino Reitano”.

Serena Bortone , che conduce la sua trasmissione ogni giorno dal lunedì al venerdì’ dalle 14.00 in poi e che , per la parentesi di Sanremo sta avendo gli ascolti più alti che mai, dopo essersi resa conto della gaffe che aveva fatto e in cui era incorsa, è scoppiata a ridere anche perchè Memo Remigi l’ha corretta mentre gli altri ospiti in studio, Pino Strabioli e Gigi Marzullo ridevano e le ha detto: “Mino Reitano? Dai”.

E lei, che non si è scomposta affatto ma si è divertita, a sua volta ha replicato: “Scusa! Mi sono sbagliata. Ragazzi un lapsus capita una volta al giorno, altrimenti non siamo umani” e, a quel punto Memo Remigi ridendo ha commentato così: “Mino Reitano lo amo, ma io sono Memo”.

Serena Bortone ha intervistato Irama

Serena Bortone, che questa settimana sta dedicando la sua trasmissione al Festival di Sanremo e che sta facendo ascolti altissimi, infatti, in media, ha raggiunto 2milioni 171mila telespettatori, con uno share del 16.18%, ha intervistato Irama che ha detto: “Sto bene, la salute è la cosa più importante. Spero stiano bene anche le due persone risultate positive”

Irama è in isolamento dopo che una persona del suo staff è risultata positiva al covid.

Infatti, ieri per la terza serata del Festival hanno mandato in onda una prova che ha fatto Irama ma il cantante non si è potuto esibire sul placo.

Sulle prime si pensava che dovesse essere squalificato ma poi Amadeus è riuscito a trovare un compromesso e a farlo giudicare per le prove che ha fatto nei giorni precedenti.

