Spread the love











Melissa Satta dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng ha ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditore milanese Mattia Rivetti. Ecco tutti i dettagli della nuova storia d’amore. Melissa Satta non è più single. E’ ufficiale nonostante la bella showgirl non abbia ancora presentato al pubblico il suo nuovo compagno e dichiari di non […]

L’articolo Melissa Satta, week end romantico con il nuovo compagno Mattia Rivetti– FOTO proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...