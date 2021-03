Melissa Satta leopardata . La FOTO distesa ti manda al manicomio

Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la notizia fa un cambiamento permanente sul suo corpo. Scopriamo di cosa si tratta

Tempo di rivoluzioni significative nella vita di Melissa Satta. Come capita a volte, i grandi cambiamenti interiori sfociano in evidenze all’esterno. C’è chi cambia look: un taglio di capelli diverso o un nuovo colore; c’è chi invece opta per uno stravolgimento più permanente. E’ il caso dell’ ex velina mora che ha impresso sul suo corpo un nuovo tatuaggio.

E’ lei stessa a rendere partecipi i suoi follower su Instagram, condividendo le immagini mentre è straiata nello studio dell’artista Edoardo Tabacchi (@sir.edwardtattoo). Cappellino scuro, felpa dai toni pastello, leggins leopardati e una mascherina arcobaleno che mettono il focus sul suo sguardo intenso e soddisfatto.

Cosa avrà voluto farsi tatuare questa volta? A quanto pare il nuovo “disegno” sarà collocato sul suo piede. Non è il primo tatuaggio per Melissa Satta, ne ha molti sulla schiena e sulle braccia. Su tutti spicca il nome impresso di suo figlio Maddox, avuto con l’ex marito, Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta. I sogni per il futuro: “Voglio una nuova famiglia”

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng hanno annunciato la loro separazione (serenamente) solo pochi mesi fa. I due sono stati insieme poco meno di 10 anni. Convolati a nozze il 25 giugno 2016 a Porto Cervo, avevano già attraversato una piccola crisi nel gennaio 2019, all’epoca superata; purtroppo quella definitiva ha sancito il loro reciproco addio. Adesso la Satta è intenzionata a riprendere le redini della sua vita e ha le idee chiare sul futuro, vuole dare una svolta. “Voglio essere me stessa. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”. – ha dichiarato in un’intervista sulle reti Mediaset.

I paparazzi adesso sono scatenati più che mai, è caccia aperta ai nuovi flirt dell’ex velina. Le è stata attribuita di recente una storia con Stefano De Martino. Prontamente smentita dalla stessa Melissa Satta, non è stata particolarmente gradita l’allusione. Si è passati addirittura alle vie legali contro chi ha messo in giro simili pettegolezzi. La showgirl accetta che, essendo un personaggio pubblico, incorra in attenzioni a volte non gradite ma ci sono limiti da rispettare. “Non capisco perchè bisogna infangare e rovinare la vita delle persone.Si danneggiano anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.