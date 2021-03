maurizio-costanzo,-senza-mezzi-termini-su-giulia-de-lellis-conduttrice:-“non-le-hanno-dato-certo-da-condurre-superquark-…”

Spread the love











Giulia De Lellis è un volto amatissimo e, dopo essersi fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne e avere fatto sognare con la sua storia d’amore con Andrea Damante, oggi si sta affermando sempre di più non solo sul web come influencer ma anche come donna più completa, professionalmente parlando.

Giulia De Lellis, infatti, è stata scelta per condurre un nuovo programma su Real Time: Love Island.

Si tratta di un format straniero dove ci saranno, come partecipanti, delle coppie.

Giulia De Lellis, che con la sua storia d’amore ha anche insegnato ad aver rispetto per se stesse oltre che una buona dose di autoironia scrivendo il libro autobiografico “Le corna stanno bene su tutto…ma io stavo meglio senza”, sta per cimentarsi in un nuovo ruolo.

Giulia De Lellis e la frase che ha fatto molto discutere: “Sempre carine con i vostri uomini, niente pigiami e …”

Giulia De Lellis, qualche giorno, fa ha scritto sui social alcune frasi che poi erano consigli alle donne, che hanno creato molto scalpore.

La giovanissima influencer, infatti, ha scritto che le donne non si devono mai lasciare andare ma devono essere sempre in forma e curate per il proprio uomo.

Giulia, per spiegare cosa intendeva, ha scritto a proposito del suo rapporto con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta: ” Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, figuriamoci in love. Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi… in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci. Se sto male, anche lì non metto calze imbarazzanti, cerco di stare comunque in ordine”.

Ma dopo quelle parole, sui social si è scatenata una bufera tanto che l’influencer ha cancellato le Stories e ha spiegato di essere stata fraintesa: “Dicevo proprio il contrario: essere sè stesse senza mai trasformarci per qualcuno ma curare il rapporto con le piccole cose per tenerlo vivo. A volte sbaglio a spiegarmi, magari è vero… Sono umana, chiedo venia. Ma pensavo di essere stata chiara, mi sembrava così normale”.

Giulia De Lellis diventa conduttrice e Maurizio Costanzo dice la sua

A proposito del nuovo ruolo di conduttrice, sul web in tanti si sono scandalizzati perché la De Lellis ha solo 25 anni e nessuna esperienza televisiva se non quella di corteggiatrice a Uomini e donne.

A Maurizio Costanzo è stato chiesto un parere su questa scelta e lui, dalle pagine di Nuovo il settimanale dove un cura rubrica per parlare di spettacolo ha detto: “Da quello che so Giulia De Lellis ha fatto la sua gavetta. Poi, parliamo chiaro: non va a condurre Superquark ma un reality show”.

