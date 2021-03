la-ricetta-super-fast-per-fare-il-pane-dell’ultimo-minuto

Il pane veloce da fare in casa si prepara in due ore ed è perfettamente lievitato e fragrante. La ricetta è semplice da realizzare? Eccola, passaggio dopo passaggio

Pane veloce fatto in casa, buonissimo, con una crosta croccante, con un’alveolatura perfetta e un gusto intenso e persistente. Un sogno? Con la ricetta giusta no!

Fare il pane in casa è diventata – sopratutto in tempo di quarantena – una piacevole abitudine per molte famiglie italiane. I tempi, però, sono sempre abbastanza lunghi. Tra impasto, lievitazione e cottura è difficile pensare a una preparazione veloce, che possa essere pronta in poco tempo.

La soluzione c’è ed è una ricetta per il pane veloce, da fare all’ultimo minuto e pronto in sole due ore!

Pane veloce: la ricetta

Ingredienti

Per preparare il pane dell’ultimo minuto vi serviranno: 600 g di farina 00, 400 ml di acqua, 15 g di lievito di birra, 2 cucchiaini di sale, miele.

Procedimento

La ricetta del pane veloce da fare a casa inizia sciogliendo insieme il miele e il lievito di birra in 50 ml di acqua tiepida. In una mixer da cucina o in un recipiente abbastanza capiente bisogna quindi amalgamare la farina e l’acqua restante, aggiungendo nel centro il composto con il lievito e il miele. Il sale va aggiunto solo in un secondo momento. L’impasto è pronto quando diventerà granuloso, molto tenero e un po’ appiccicoso.

A questo punto – dopo aver spolverato la parte superiore dell’impasto con una manciata di farina – il pane veloce va fatto lievitare per un’ora e mezza coperto da pellicola trasparente.

Preriscaldate il forno a 230° e dividete l’impasto in tre filoncini, posizionatelo su un teglia con la carta forno e ben infarinata e mettete a cuocere il pane veloce per circa trenta minuti, fino a quando sarà ben dorato in superficie.

Togliete il pane dal forno e mettetelo ad asciugare per qualche minuto su una grata: perderà l’umidità in eccesso, si raffredderà un po’ e sarà perfetto da gustare. Il pane si conserva tranquillamente anche per una settimana, ma visto che la ricetta è così veloce vale la pena mangiarlo in fretta e prepararne subito un altro!