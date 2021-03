isola-dei-famosi,-dandolo-lancia-la-prima-bomba-su-gilles-rocca-“ha-un-…”

Spread the love











Isola dei famosi 2021, indiscrezioni su uno dei concorrenti ufficiali di questa edizione. Stiamo parlando di Gilles Rocca, il quale dopo aver vinto l’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, ha accettato di partecipare al reality di Mediaset. A lanciare l’indiscrezione su Rocca è stato Alberto Dandolo, sul magazine Oggi. Si tratterebbe di un qualcosa che è avvenuto qualche giorno fa, ovvero prima di partire per l’Honduras. Ma di cosa si tratta?

Isola dei famosi 2021, indiscrezioni su Gilles Rocca

Secondo quanto riferito da Dandolo, Gilles Rocca abbia un debole per una naufraga di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ma chi è la donna in questione? Si tratterebbe di Vera Gemma, ovvero la figlia dell’attore Giuliano Gemma. “Il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle Gilles Rocca sarà uno dei nuovi protagonisti de L’Isola dei Famosi e si vocifera che avrebbe un debole per Vera Gemma…”. È questa l’indiscrezione lanciata da Dandolo, dichiarazioni che si possono leggere nella rubrica di gossip, sul settimanale Oggi. Gilles avrebbe quindi un debole per Vera Gemma. Poi però, Dandolo avrebbe lanciato un’altra bomba, sempre sul naufrago. Secondo alcune indiscrezioni, Gilles avrebbe già avuto un approccio con Vera Gemma, molto probabilmente sui social, prima di partire per l’Isola.

Dandolo e la bomba su uno dei concorrenti dell’Isola

“Pare che l’aitante attore romano abbia già legato con una sua collega isolana: Vera Gemma…Dicono…”. Questo ancora quanto dichiarato da Dandolo. Ma si tratterà di indiscrezioni o davvero i due diventeranno ottimi amici? Nel caso in cui le indiscrezioni dovessero essere veritiere, potrebbe essere che i due a gioco iniziato possano giocare di strategia. Bisognerà attendere l’inizio del reality per capire cosa effettivamente c’è tra i due.

Chi è Gilles Rocca

Noto attore e regista di 38 anni originario di Roma, diventato famoso per via della comparsa sul palco di Sanremo durante la litigata tra Bugo e Morgan. Ha partecipato a Ballando con le stelle 2020 in coppia con Lucrezia Lando, vincendo l’ultima edizione del programma. In questi anni lo abbiamo visto interpretare diversi personaggi in varie fiction come Don Matteo insieme a Nino Frassica, Distretto di Polizia, Ris, I Cesaroni, Le Tre rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a metà. Ha vinto diversi premi, alcuni di questi molto importanti come il Premio Massimo Troisi alla regia e Tulipani di seta nera, premio come miglior Docufilm e come migliore regista.

