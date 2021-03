iran,-l’ayatollah-khamenei-pianta-due-alberi:-“il-cambiamento-climatico-mette-in-pericolo-l’uomo”

“La distruzione ambientale metterà in pericolo il futuro degli esseri umani”: chi parla così non è un leader ecologista europeo ma l’ayatollah Alì Khamenei, la guida della rivoluzione iraniana. L’ayatollah nella Giornata degli alberi in Iran ha piantato due alberi da frutto in un parco di Teheran. Si è fatto riprendere con tanto di mascherina anti-Covid e innaffiatoio ecologico. Lanciando una serie di segnali abbastanza interessanti.

Khamenei ha insistito sui temi dell’ecologia, aggiungendo per esempio che è necessario “prevenire incidenti come gli incendi boschivi”. Da capo politico rivoluzionario oltre che religioso ha poi aggiunto che “i responsabili che non sono impegnati nei loro doveri dovrebbero essere ritenuti responsabili”. E quindi puniti.

Altro messaggio: le attività ambientali sono di “natura religiosa e rivoluzionaria” e non dovrebbero essere considerate lussuose o ornamentali.

Il significato dei messaggi di Khamenei non si ferma solo al tema dell’ecologia in sé: utilizzando i social della sua propaganda l’ayatollah dimostra di essere attento ai temi principali di questo periodo. E quello del cambiamento climatico, per un paese che sopporta condizioni climatiche estreme come l’Iran, è davvero un tema di vita o di morte.

In Iran la “Giornata nazionale della piantumazione di alberi” viene celebrata ogni anno il quindicesimo giorno di Esfand, l’ultimo mese del calendario iraniano, che di solito corrisponde al 5 marzo.