Quest’insalata di finocchi e tofu può essere un contorno, ma anche un piatto unico, leggero e rinfrescante. La marinatura al pompelmo dona al tofu e ai finocchi un gusto molto particolare e rende questa insalata molto appetitosa.

Nel caso in cui non amiate il gusto amarognolo del pompelmo, potete tranquillamente sostituirlo con l’arancia o con delle clementine. L’origine di questa insalata è quella del tipico contorno siciliano di finocchi e arance, un’insalata invernale che aggiunge ai benefici del finocchio quelli degli agrumi. Qui le fette di arance sono sostituite dal pompelmo, e il tofu, fa da contrappunto cremoso alla consistenza croccante del finocchio.

Nel caso in cui disponiate di più tempo, lasciate marinare il tofu più a lungo; questo contribuirà a rendere ancora più saporita la vostra insalata.

Tenete presente che esistono 2 tipi di tofu: quello a pasta morbida, spesso usato nelle zuppe o nelle creme, e quello a pasta ferma, generalmente tagliato a fette, adatto a esser grigliato o saltato in padella. Per questa ricetta abbiamo usato quello a pasta morbida, nulla vieta di usare anche quello a pasta dura. In questo caso potrete anche grigliarlo e poi farlo riposare nella marinata di pompelmo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

3 Finocchi

250 g Tofu a pasta morbida

1 Pompelmo

½ Pompelmi succo

½ Arance succo

6 cucchiai Olio

q.b. Sale e pepe

qualche Mandorla in scaglie per guarnire

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di finocchi e tofu, iniziate con il tagliare il tofu in piccoli quadratini, mettetelo in una scodella con il succo di arancia, il sale e un pizzico di pepe e lasciate marinare almeno 10 minuti.



Mescolate il succo di pompelmo con l’olio, un pizzico di sale e pepe.



Sbucciate il pompelmo cercando di eliminare la parte bianca, tagliatelo a pezzettini e tenetelo da parte.



Lavate e pulite I finocchi, tagliateli a fettine sottili, con un pelapatate o una mandolina, e sistemateli in un’insalatiera.



Aggiungete il tofu con il tutto il succo, il pompelmo e condite con l’olio marinato al pompelmo.



Guarnite con le mandorle e servite.