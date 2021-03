Home » Tv » Il segreto » Soap Opera » Il Segreto, anticipazioni dall’8 al 12 marzo: le ricerche di Tristan

Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dall’8 al 12 marzo 2021. Che cosa vedremo nelle prossime repliche su Rete 4 alle 12.30? Dopo aver trovato l’anello che apparteneva al padre in riva al fiume, Tristan continua a indagare sulla morte del genitore e ne parla con Donna Francisca. La matrona cerca di farlo desistere.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno all’ora di pranzo su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo?

Il nuovo medico Alberto Guerra arriva in paese ed è ansioso di conoscere Pepa, la donna che si è fatta in quattro per aiutare i malati in assenza di un dottore.

Scoperto il passato di Pepa, don Anselmo ascolta il suo racconto in confessionale, così tutto rimarrà segreto.

Tristan ha trovato un anello di suo padre nei terreni dei Montenegro e lo ha mostrato a sua madre Francisca, ma la donna gli ha consigliato di smetterla di indagare sulla sua morte.

Il giovane Castro non desiste e continua con le sue ricerche. Francisca ospita la cugina Mercedes, una pettegola che s’intromette negli affari di famiglia e la fa arrabbiare.

Raimundo riceve in regalo una cassetta di bottiglie di brandy da Francisca, che vuole farlo ricadere nell’alcolismo, ma lui le regala ai contadini.

Soledad, disperata per il pestaggio ai danni di Juan, creduto morto, chiede aiuto a Pepa per fuggire dalla Casona. Juan, intanto, lotta tra la vita e la morte.

La spietata Francisca caccia i Castaneda dalle sue proprietà.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Domenica “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 15.45 circa su Canale 5.