il-marito-di-caterina-balivo-dichiara:-lui-se-lo-sognano-a-sanremo

Il marito della showgirl Caterina Balivo, ha raccontato della sua passione per un artista, affermando che a Sanremo se lo sognano

Caterina Balivo (Instagram)

Anche la nota presentatrice Caterina Balivo in questi giorni sta vedendo il Festival di Sanremo. Insieme alla sua famiglia è infatti incollata al teleschermo, come milioni e milioni di italiani.

Proprio stasera andrà in scena la finale, in cui scopriremo chi sarà tra i ventisei cantanti in gara ad aggiudicarsi la vittoria della settantunesima edizione della kermesse canora. Le voci sul possibile favorito si rincorrono, ma il verdetto spesso può regalare delle belle sorprese.

Nonostante le varie problematiche che ci sono state nell’organizzazione dell’evento, sembra che finora il tutto sia proceduto per il meglio, o quasi. Alcune presenze infatti sono saltate, come quella della top model Naomi Campbell e quella della conduttrice Tv Simona Ventura. Quest’ultima è stata trovata positiva al Covid 19 e pertanto è stata costretta al forfait.

Anche il caso Irama ha fatto molto discutere, tuttavia alla fine si è arrivati ad una soluzione. Grazie al consenso di tutti gli altri partecipanti alla gara, gli è stato permesso di partecipare, seppur senza salire sul palcoscenico.

Sanremo, il parere del marito della Balivo

Caterina è sposata dal 2014 con Guido Maria Brera, insieme al quale ha messo al mondo due figli, Guido Alberto e Cora. L’ uomo è un imprenditore italiano, oltre che uno scrittore.

La conduttrice di recente è stata impegnata come giudice nella trasmissione “Il cantante mascherato”, in onda sulle frequenze di Rai 1. Nelle ultimissime ore invece ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale la vediamo insieme alla sua famiglia.

Il protagonista è proprio Guido Maria, il quale esprime un suo parere nei confronti di un cantante da lui molto apprezzato. Rivolgendosi alla moglie e al suo primogenito dichiara: “Se lo sognano a Sanremo Minghi”.

In seguito prosegue, raccontando che uno dei concerti che gli è rimasto più impresso nella mente è stato proprio quello di Minghi, tenutosi anni fa al “Sistina”. A quanto pare quest’ultimo è molto apprezzato dal marito di Caterina, tanto che lo definisce un “grande artista”.

In conclusione, l’imprenditore ha ammesso che in quell’occasione si trovava con una sua ex fidanzata, scatenando la reazione della Balivo, ovviamente il tutto in tono ironico e scherzoso.