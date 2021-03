Il Cantante Mascherato terza edizione, Milly Carlucci su Caterina Balivo: “Non chiamatemi cattiva perchè …”

Spread the love











Il cantante mascherato, la trasmissione che da poco si è conclusa e che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, stando alle parole di Milly Carlucci dovrebbe essere ripresentata per la terza edizione. Quest’anno il successo è stato strepitoso anche se tra il covid e la difficoltà di cantare dentro una maschera molto ingombrante, qualche intoppo c’è stato. Infatti, all’inizio della prima puntata, dentro la maschera di Baby Alieno c’erano i Rocchi e Poveri che hanno dovuto abbandonare perché a loro risultava impossibile respirare in quattro dentro uno spazio così piccolo e, il primo ad accusare un malore è stato Franco.

Poi, dentro la maschera di Baby alieno ci sono stati Gigi e Ross e in due la situazione è andata meglio ma, la difficoltà di vestire maschere così soffocanti, resta.

La giuria de Il cantante mascherato

In giuria quest’anno c’era Patty Pravo, DJ Francesco, Flavio Insinna, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. La giuria è piaciuta tantissimo e tra loro ci sono stanti anche degli screzi che sono stati il pepe della trasmissione. Infatti, a pizzicarsi oltre Flavio Insinna e Caterina Balivo anche la Balivo con Patty Pravo. Quest’ultima ha gelato la Balivo quando le ha detto che probabilmente non le faceva piacere essere definita sua amica. La Balivo ha risposto che per lei era un onore ed è dovuta anche intervenire Milly Carlucci a rasserenare un po’ gli animi.

Questo è accaduto nell’ultima puntata ma per tutte le puntate qualche screzio c’è stato.

Caterina Balivo in giuria è piaciuta a tutti

Caterina Balivo nel ruolo di giurata è piaciuta tantissimo al pubblico a casa e anche a quello del web.

Caterina Balivo che aveva lasciato la sua trasmissione “Vieni di me” è tornata in tv dopo una lunga assenza e ha dichiarato spiegando cosa è accaduto: “Perché sono andata via? Succede che a un certo punto la vita ti ferma. Arriva questa pandemia che ha sconvolto tutti. Molte persone ce l’hanno fatta, molte persone purtroppo no. A casa avevo una persona sensibile ed è la persona della mia vita, con cui ho scelto di condividere un percorso, con grande sacrificio perché non è facile tenere unita una famiglia allargata, sembra di stare sulle montagne russe. Era dal 2003 che lavoravo tutti i giorni in televisione. Mio marito era sempre accanto a me e molte volte ha fatto dei passi indietro per permettermi di continuare a lavorare.”

E poi ha continuato: “Il Coronavirus, però, avrebbe potuto danneggiare la persona che mi è accanto e pensare di fare un anno senza di lui a casa, non ce l’avrei fatta. Lui non voleva che lasciassi. La mia è stata una scelta d’amore”.

Milly Carlucci che è stata contentissima del successo riscosso da Caterina Balivo come giurata e ha detto: “Questo è un messaggio per Caterina ma ancora di più per sua figlia Cora perché lei dice che “Milly è cattiva perché non ha dato a mamma la corona”.

E poi la Carlucci ha proseguito: “Nell’ultima puntata in realtà non era prevista la consegna della corona. Sarebbe stata assegnata alla puntata successiva. Facciamo così! Caterina Balivo, la corona ti arriva a casa, poi la devi rispedire indietro alla Rai. Nella prima puntata del Cantante Mascherato 3, Caterina arriverà con la corona in testa, se vuole anche una corona imperiale, ancora più alta! Contenti? Bacio”.

