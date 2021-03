Spread the love

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (6 marzo) a Fossano dove un’auto è finita fuori strada in Via Villafalletto, all’angolo con Via dell’Aeroporto.

Sul posto, intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Croce Bianca ed ACI di Fossano, per messa in sicurezza, gestione del traffico e soccorso agli occupanti della vettura, affidati alle cure del 118: non si segnalano feriti gravi (codice verde).