divani:-bellezza-e-design-indoor-e-outdoor

La primavera si avvicina ed è meglio non farsi trovare impreparati: la voglia di star fuori e godersi gli spazi esterni, è dietro l’angolo. Sono tante le soluzioni e i complementi d’arredo per rendere più confortevole il proprio giardino o la propria terrazza, ma sicuramente la scelta più importante e quella delle sedute e, soprattutto, dei divani. Confortevoli, di design, in materiali naturali o innovativi, ecco le soluzioni per chi non vuole rinunciare a un angolo dedicato al relax non solo in piena estate.

Senza tempo

Ethimo

Desiderate arricchire i vostri spazi esterni con sedute dal fascino senza tempo (e che abbiano un ridotto impatto sull’ambiente)? Tributo all’eleganza funzionale degli arredi che hanno caratterizzato gli scenari urbani del tardo Ottocento, Venexia è la nuova sfida progettuale di Ethimo e Luca Nichetto. Una collezione lounge che trae ispirazione dall’urban design del XIX secolo: la struttura degli arredi, che ricorda visivamente le antiche ringhiere, è formata da un raffinato ed armonioso ritmo di sottilissimi listelli in alluminio modellati grazie all’impiego di stampi ad hoc per assicurare l’equità di tutti gli elementi. I soffici e generosi cuscini che completano le sedute sono caratterizzati da un’imbottitura perfettamente impermeabile, realizzata con materiali riciclati, e rivestita con tessuti 100% outdoor di eccezionale morbidezza. Con la loro speciale texture, i cuscini contribuisco a creare un effetto visivo ancora più sorprendente.

Organico

Potocco

L’arredamento outdoor richiede forme armoniche, che si inseriscano armonicamente con lo spazio circostante. La collezione OLA di RadiceOrlandini firmata Potocco non vuole rinunciare all’eleganza e al comfort degli interni: il concept della collezione è legato all’ immagine dell’onda, una forma organica e sinuosa che si snoda nello spazio creando luci ed ombre che i designer reinterpretano nell’avvolgente schienale delle sedute, intrecciato a mano in fettuccia “Fly”, e che si piega nelle tre dimensioni per accogliere il corpo umano e garantire un perfetto comfort insieme all’accogliente cuscino di seduta dal forte spessore. Grazie ad un’agile struttura in tondino di metallo verniciato a polvere per esterno e gambe in Inox Aisi 316 verniciato, Ola si abbina perfettamente con i tavoli e i tavolini della collezione outdoor Potocco, integrandosi in ogni spazio dai giardini, alle verande, ai terrazzi.

Sostenibile

B&B

Se siete alla ricerca di un divano da esterno ecologico e sostenibile, non rinunciate alla bellezza e al design. Outdoor Borea di B&B Italia è una collezione completa ed eclettica di sedute e tavoli da esterni disegnata da Piero Lissoni. I numerosi pezzi che la compongono sono accomunati da strutture in metallo tubolare dal disegno fluido e continuo, senza giunti e interruzioni, accattivante e addirittura sorprendente nella parte terminale che appoggia a terra. Le lavorazioni di piegatura e curvatura del metallo riprendono tecniche tipicamente utilizzate nel settore aeronautico e le trasportano nel mondo dell’arredo outdoor dando vita ad una collezione dalla cifra stilistica inconfondibile. Le sedute comprendono divani a due e tre posti, una poltrona dalle proporzioni importanti, una poltroncina bassa e una poltroncina pranzo, tutte con strutture impilabili in alluminio verniciato. Il comfort è assicurato da cuscinature super generose e accoglienti, all’insegna della morbidezza, del relax e della sostenibilità. Le imbottiture sono infatti realizzate in fibra 100% poliestere proveniente dal riciclo di bottiglie in platica PET che avvolge un inserto in poliuretano a densità differenziata. Per generare l’imbottitura di un divano Borea a tre posti vengono utilizzate 510 bottiglie da 1500 ml, 390 bottiglie per il divano a due posti, 280 bottiglie per la poltrona.

Leggero

Flexform

Spesso gli spazi esterni non sono di ampie dimensioni e necessitano di complementi d’arredo dalle forme leggere, non invasive. I divani Ansel di Flexform – designer Antonio Citterio – sono connotati da un insolito connubio di materiali: sulla rigorosa base in acciaio inox si innesta la struttura di braccioli e schienali realizzati in doghe di iroko. Il risultato è sorprendente e rivela un perfetto equilibrio tra la forza espressiva del legno e la leggerezza della base in acciaio inox verniciata a polvere epossidica in una gamma di colori raffinati e rivestita da cinghie elastiche idrorepellenti. Il confort è assicurato dai morbidi cuscini di seduta, generosamente imbottiti e rifiniti da un elegante profilo in gros grain, che può essere realizzato ton-sur-ton oppure in contrasto.

Elegante

Cassina

Semplicità ed eleganza vanno di pari passo, sopratutto quando parliamo di arredamento outdoor. Fenc-e Nature è la continuazione di un percorso intrapreso da Philippe Starck e Cassina per rivoluzionare il modo di pensare il divano classico e proporre materiali sempre più all’avanguardia.‎ Definito da Starck stesso come “una collezione lifestyle di eleganza rilassata”, Fenc-e Nature è composta da una poltrona, un divano a due o a tre posti e un tavolino a due altezze.‎ Forme organiche ed elementi materici celebrano l’armonia con la natura, come il bracciolo in massello di teak con finitura sabbiata, dall’effetto grezzo.‎ Lo schienale è disponibile in corda intrecciata a mano con un disegno esclusivo o in salice naturale non trattato, usato qui per la prima volta.‎ Il comfort sorprendente è garantito dai generosi cuscini per seduta e schienale con imbottitura in SoloSoff©, un prodotto a base di fibra di poliestere soffiata e memory foam, e dallo schienale reclinabile in due posizioni grazie a un meccanismo manuale ispirato all’architettura asiatica.

A tutto relax

Ditre Italia

Se il comfort è la cosa che vi sta più a cuore, puntate su forme abbondanti e avvolgenti. Il divano BePop di Ditre Italia è l’imbottito pensato e realizzato per momenti di piacevole relax. La capacità di unire la cultura e la storia che contraddistingue l’eccellenza della manifattura italiana e il design di Gabriele e Oscar Buratti crea lo spunto per un progetto raffinato e dal design essenziale, che arricchisce con eleganza ogni zona living. BePop è caratterizzato dalle proporzioni importanti, da imbottiture in poliuretano espanso indeformabile e lastra superiore in memory foam, e da schienali caratterizzati da meccanismo a scatto per inclinare il poggiatesta nella posizione desiderata, il tutto per garantire il massimo comfort.

Geometrico

Boffi

Ispirata agli arredi delle località di montagna, la panca Bulle di Boffi è realizzata in legno massello di rovere tinto. l profumo del legno e la natura incontaminata ispirano Fratelli Boffi che, per la prima volta, grazie all’esperienza progettuale dello studio Archer Humphryes Architects, danno vita a una linea dedicata all’outdoor di montagna. Linee morbide, un’estetica contemporanea senza tempo e dettagli in metallo bronzato caratterizzano questa panca dallo stile geometrico, dallo stile versatile e adatta ai momenti di relax.