chi-e-cosa-fa-martina-cannavaro,-la-figlia-del-campione-del-mondo-fabio?

Fabio Cannavaro, il grande campione napoletano, ha tre figli. Una dei tre è seguitissima sul web. Ma chi è Martina, la secondogenita dell’ex campione del mondo?

Fabio Cannavaro ed i figli, 2009 (Gettyimages)

Nelle mente degli italiani è ancora vivo il ricordo di quel 2006, quando la nazionale italiana di calcio portò lo stivale sul tetto del mondo con la vittoria del Mondiale in Germania. Un evento che ha visto il nostro paese tornare alla ribalta dello sport, nel segno di una squadra che riuscì a superare ostacoli e difficoltà, nel segno di alcuni personaggi che riuscirono a trascinare il gruppo fino in fondo.

Dal commissario tecnico Marcello Lippi, passando per i leader carismatici come Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Alex Del Piero, fino ad arrivare al capitano Fabio Cannavaro. Fu lui, prima di tutti, ad alzare la coppa al cielo, di fatto scatenando la gioia di milioni di persone che si riversarono per le strade, festeggiando una vittoria storica.

Da lì proprio lui, Fabio Cannavaro, è diventato un’icona dello sport italiano. Dal Napoli alla Juventus, passando per l’esperienza all’Inter ed in Cina, il difensore napoletano è riuscito a costruire una carriera straordinaria, proseguendo poi proprio in oriente nel ruolo di allenatore. In attesa di capire se e quando approderà in Europa per una nuova esperienza professionale.

Fabio Cannavaro, chi è la figlia Martina?

Daniela Arenoso è la moglie di Fabio, nata a Napoli il 17 luglio del 1974. Di lei non si sa molto, ma la storia tra i due è nota da tempo. Si sono conosciuti da giovanissimi, quando il difensore giocava nella primavera del Napoli. A presentarli fu Alfredo, un amico che avevano in comune.

Da lì un amore lunghissimo che ha portato alla nascita di tre figli: Christian, Martina ed Andrea. Sui social, da qualche tempo, è la figlia ad aver riscosso un discreto successo, con tanti follower su Instagram. Ma cosa fa Martina nella vita?

Chi è Martina Cannavaro, la figlia del campione

Martina è nata il 22 dicembre del 2001, e proprio quest’anno raggiungere il traguardo dei 20 anni. La ragazza è nata e vive a Napoli, dove si trova con la sua famiglia. Si tratta, come detto, della secondogenita della coppia.

Diventata nota sul web, con alcuni scatti pubblicati dallo stesso Fabio in occasione dei suoi 18 anni, ad oggi Martina ha quasi 30mila follower che la seguono pedissequamente, anche per conoscere dettagli della sua vita privata.

Da qualche tempo è fidanzata con Achille Tagliamonte, giovane praticamente della stessa età. E’ figlio dei gestori del ‘Rigatoni’, locale di Formentera. Il ragazzo si divide tra Napoli, dove ha la sua dolce metà, e Palma di Maiorca, dove lavora per l’attività di famiglia. Una storia che dura da 3 anni, con Martina che puntualmente pubblica scatti sui social insieme alla dolce metà.