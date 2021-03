Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 10, a Borgo San Dalmazzo: in fiamme, infatti, un’auto alimentata a gasolio, nella via parallela alla stazione ferroviaria, in direzione del distributore di benzina “Pedona”. Sul posto la squadra di Cuneo che ha provveduto a spegnere l’incendio. Presenti anche i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo per la gestione della viabilità.