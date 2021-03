al-bano,-parole-bellissime-per-fedez-e-michielin-ma-poi-arriva-il-figlio-yari-e-dice-…

Spread the love











La seconda serata del Festival di Sanremo è stata dedicata alle cover e, l’esibizione più simpatica è stata certamente quella di Fedez e della Michielin che si sono spesi in un medley di canzoni tutte esplose sul palco dell’Ariston negli anni precedenti.

Ai telespettatori è piaciuta, oltre che la scelta della canzoni, anche la performance dei due cantanti che sono stati davvero simpatici e originali.

Tra le varie canzoni che hanno cantato, per la verità tutte solo accennate, che hanno avuto il merito, però, di riportare alla mente bellissimi ricordi dei Festival sereni, allegri, calorosi e pieni di gente dentro e fuori il teatro dell’Ariston, Fedez e la Michielin hanno cantato anche Felicità e Albano ha voluto commentare la performance.

Il commento di Albano sulla performance di Fedez e della Michielin sulle note di Felicità

Quando Fedez e la Michielin hanno deciso di cantare un insieme di canzoni del Festival degli anni precedenti: Dal verde di Calcutta, Le cose in comune di Daniele Silvestri, Fiumi di parole dei Jalisse e Non amarmi di Alessandro Baldi e Francesca Alotta,

hanno ritenuto, a ragione, di non poter lasciare fuori Felicità, il cavallo di battaglia della coppia di cantanti più amata in Italia, Albano e Romina Power.

Fedez ha cantato Felicità con un volto tesissimo e tirato e questo ha reso ancora più simpatica l’esibizione perché l’espressione del volto era in forte contrapposizione con il testo della canzone.

Albano, evidentemente tirato in causa dalla canzone, ha voluto commentare così l’esibizione: “Se mi sono piaciuti Fedez e Francesca Michielin in ‘Felicità’? Fantastici ed eccentrici. L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere, io mi sono molto divertito ”.

Anche Fedez e la Michielin hanno voluto dopo rilasciare una dichiarazione sulla loro esibizione e sul perchè hanno voluto cantre quelle canzoni e in quel modo e hanno detto ai microfoni di Rai radio 2 : “Avete visto il Capodanno russo, Ciao 2020? Ecco, quella è stata la nostra ispirazione”.

Yari Carrisi commenta l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin

Tra Albano e il figlio Yari, da tempo si dice che non corra buon sangue mentre tra Yari e la mamma Romina Power, pare ci sia un bellissimo rapporto basato, oltre che sull’amore, anche su un’affinità culturale e musicale che li porta, spesso, in giro per il mondo insieme.

Yari si è sempre detto contrario al matrimonio tra il padre e Loredana Lecciso con la quale sembra non ci siano rapporti e, inoltre, tempo fa ha aggiunto al suo cognome quello della mamma, Power.

In ogni caso c’è chi dice che padre e figlio alternino momenti di grandissime tensioni e momenti più sereni. Dopo l’esibizione di Fedez con la Michielin, Yari suoi social ha scritto così “ma veramente?” per far capire tutto il suo disappunto.

